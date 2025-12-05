小紅書遭暫封藍白跳腳 國民黨團怒轟：網路戒嚴

記者王一德、林柏翰／台北報導

刑事局先前宣布，將封鎖中國的APP小紅書一年，引發藍白不滿，狂轟根本是網路戒嚴，還舉出在FB和IG上也有大量詐騙資訊，為什麼獨獨封鎖小紅書？不過內政部長劉世芳解釋，是由於發函給小紅書被已讀不回，才依法處置。而其實在今年5月，有習近平國師稱號的復旦大學教授張維為，早就直言不少台灣年輕人愛用小紅書，統一後會比治理香港還要容易，顯見中國根本把小紅書當成統戰工具。

小紅書遭暫封一年。

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥：「學得最像共產黨的就是賴清德本人，打詐無能，鎖國最行。」

內政部前一天宣布暫時封鎖中國APP小紅書一年，國民黨立委立刻跳腳痛批網路戒嚴。

國民黨立委許宇甄：「臉書、IG詐騙廣告佔了整體的97.4%，只敢罰小小的款，但是對於詐騙微乎其微的小紅書，你們卻動用帝王條款直接封網 。」

黃國昌也同聲批評民主墮落，但內政部長劉世芳隔空反擊。

劉世芳曝小紅書「已讀不回」才是被封關鍵。

內政部長劉世芳：「臉書、LINE他們的管理階層的人會跟我們溝通，小紅書已經聯繫過非常多次，從來沒有任何法定代理人，就是已讀不回，從來不管台灣的法治。」

總統府發言人郭雅慧：「尊重內政部的決策，也表達我們的支持。」

畢竟內政部封鎖小紅書，關鍵原因在於小紅書兩年內就爆出1706件詐騙案件，讓國人損失共2億多元，今年10/14內政部透過海基會函請小紅書位在上海的母公司提出具體改善作為，信件10/25簽收後就已讀不回沒下文，反觀臉書、抖音國際版和其他社群平台遇到類似情形都是全力配合。

小紅書不配合政府調查。

民進黨立委沈伯洋：「連抖音這樣的平台，在國內處理詐騙時候都願意配合，小紅書一直都是已讀不回，中國政府想要透過你，依據國家情報法去取得個資。」

而小紅書也多次被質疑有國安疑慮，尤其今年5月，有習近平國師稱號復旦大學教授張維為，就在演講時直言，不少台灣年輕人愛用小紅書，統一台灣後，會比治理香港還要容易。

小紅書為年輕人最常用的軟體之一。

台灣勵志協會執行長賴榮偉：「當然是中國攻台裡面的心理戰，藉由生活議題，不知不覺滲透到年輕人心理跟思想。」

小紅書因為拒絕配合我方偵辦詐騙案件而遭到暫時封鎖，藍白卻反過來痛批箝制言論，也令人質疑是在混淆視聽帶風向。

