小紅書遭禁下個是TikTok？鄭麗文嗆綠「數位戒嚴」反民主

內政部以涉詐為由，對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間為1年，行政院長卓榮泰還說，TikTok未來若不改善，政府也不能容忍了。對此，國民黨主席鄭麗文痛批，是不是要進行數位戒嚴？反民主對台灣是不會有好處的。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文今天（6日）受訪時表示，卓榮泰的談話，充分曝露出他威權、反民主的心態，過去民進黨想要推《數位中介法》已經引起全網暴動跟反彈，他不死心還要繼續打著國安的名號、打著這個反詐的一個口號，繼續箝制網路言論，如今更是直接要封殺平台，但所謂的打詐根本只是幌子，真正詐欺嚴重的，他不去管、也管不動，那其實也不過就是意識形態作祟，「挑了小紅書，挑了抖音，大家都看得懂。」

小紅書因被認定涉及詐欺風險，遭主管機關祭出為期一年的「停止解析」措施。（圖／美聯社）

鄭麗文質疑，為何民進黨對台灣的孩子、對台灣的年輕人這麼沒有信心呢？到底在怕什麼？「這樣子的一種心態就是被大家所形容的是不是要進行數位戒嚴，反民主對台灣是不會有好處的，他們如果不改變這樣的一個心態，難道這就是賴總統口中的打掉雜質、洗滌人心的系列做法嗎？」

卓榮泰（中）。（圖／中天新聞）

鄭麗文說，台灣難道不是一個法治社會嗎？我們的政府難道不需要依法行政嗎？這中間的過程違法違憲，完全沒有程序正義。

