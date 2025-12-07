小紅書遭禁主因並非統戰、資安 沈伯洋提1理由：「只能」因為詐騙

民進黨立委沈伯洋指出，紅書雖然被懷疑是統戰工具，但它被限制是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。（資料照片／鄒保祥攝）

中國社群平台小紅書因未配合我國打詐法規，遭內政部下禁令封鎖1年，引發朝野激烈論戰。民進黨立委沈伯洋今天（7日）表示，小紅書雖然被懷疑是統戰工具，也有言論審查、智慧財產權的爭議，更有大量資安問題，但這都不是它被限制的原因，理由很簡單，「因為以上目前都『沒有法律工具』可以直接限制接取網站」，小紅書被限制，是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。

民進黨立委沈伯洋今天在臉書發文表示，小紅書雖然被懷疑是統戰工具，也有言論審查、智慧財產權的爭議，更有大量資安問題，但這都不是它被限制的原因。

廣告 廣告

沈伯洋指出，理由很簡單，「因為以上目前都『沒有法律工具』可以直接限制接取網站」，現行法律上，能夠因為「某種理由」而「限制連接網路平台／網站」，主要只有這幾個，兒少性剝削、詐騙、性相關被害影像外流等，這次小紅書被限制，是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。

沈柏洋續指，依照打詐專法，若要限制網路平台，有兩條路徑，《詐欺犯罪危害防制條例》第27條「未設代表人」與第42條「緊急處置」，政府這次用的是42條，反對方要爭執，會針對「緊急處置」的文義解釋或從年限挑戰比例原則。

沈伯洋說明，這次是「停止解析」，國人可不可以用DNS繞開？可以。有人會問，那能繞開不就等於沒擋嗎？但以比例原則來看，畢竟這不是39條「漸進式處罰」，在「緊急處置」下又要符合比例原則，雖然DNS能繞過，但也已暫時提高了接觸詐騙的門檻與成本，「其實我最有意見的，是許多人對於小紅書在國安上疑慮的不瞭解。雖然與本案無關，但那才是我們最終要面對的問題」。



回到原文

更多鏡報報導

蔣萬安批小紅書禁令言論不自由 劉世芳反擊：小偷到你家是行動自由？

藍酸蘇貞昌南下站台邱議瑩「釀黨內分裂」 蘇巧慧：個人有個人交情

賴清德喊不需另宣布獨立也不改「中華民國」國號 劉世芳：我們就是台灣人