小紅書遭禁八炯喊「很失望」！ 館長震驚他也跳車：民進黨完了

內政部依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條宣布封鎖小紅書暫定一年，引發社會熱議。台派網紅「八炯」溫子渝也在最新影片中表態對民進黨政府「很失望」，甚至語出驚人表示，「2026年這麼想下來休息，那就這樣吧」，言辭激烈。對此，網紅「館長」陳之漢7日在直播中也語帶沉重點名民進黨，直言八炯「跳車」的象徵意義不容小覷，更警告執政黨恐怕已經得罪年輕世代。

館長7日表示，八炯跳車，代表民進黨的年輕支持者正在流失，「完了，得罪年輕人了」。他呼籲民進黨「不會玩政治就不要玩」，並強調自己「永遠知道人民價值在哪裡」，質疑民進黨長期將「台灣價值」與「民進黨價值」畫上等號。

館長更痛批，自716、823大罷免以來，民進黨「一蹶不振」，相關民調遲遲無法回升。他質疑政府近月不斷拋出台灣國論述、美國國防部長不派兵說法，以及1.25兆元國防特別預算案，在兩岸軍力落差面前顯得蒼白。

他指出，中國大陸現役兵力約200萬、後備兵役高達2000萬，解放軍軍力發展「超乎想像」，包含核導彈、軍機、艦艇等都具備規模優勢，「一年造一個艦隊，便宜又大碗」。相較之下，他批評台灣海鯤號潛艦「載浮載沉」，民進黨卻仍忙於「亂七八糟的事情」。

館長並回顧民進黨執政將滿10年，痛問「到底做了什麼對人民有益的建設、法案？」他指控廢核政策耗費鉅額，包括核四投入上千億、核三燃料棒送回美國逾百億，加上綠能政策爭議，導致台電累積逾5000億元負債，十年下來「台灣浪費一萬個億」，批評電費仍多次調漲，「花了多少民脂民膏」。

館長怒斥，民進黨若因這些政策導致巨大損失，「土城看守所都不夠關」，並直言「民進黨萬惡，真的是垃圾，到底是誰在耽誤台灣？」

