小紅書遭禁國台辦批反民主 徐國勇：全世界最荒謬的事

內政部禁小紅書，大陸國台辦言人陳斌華今抨擊此舉是「反民主」；民進黨祕書長徐國勇受訪表示，一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情。（資料照／謝明俊苗栗傳真）

內政部禁小紅書，大陸國台辦言人陳斌華今抨擊此舉是「反民主」；民進黨祕書長徐國勇受訪表示，一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情。他也說，「也不是禁啦」，是限制流量速度期間1年，「我們沒有禁」。

此外，民進黨立委王世堅今天出席中常會前受訪時表示，他知道內政部長劉世芳護國心切，但禁掉小紅書雖然解決了中共可能統戰的問題，也解決了部分中共詐騙的問題，相對的也犧牲掉台灣最引以為傲的民主自由，也沒有包容不同的聲音。

廣告 廣告

徐國勇今出席民進黨青年局活動前被問到怎麼看對岸提到說禁小紅書，反批台灣違反民主自由時指出，中國有民主自由嗎？中國人可以隨時上網路嗎？中國禁了多少網路，人民想上個網還要翻牆，這個叫做極端、極權、不自由的國家，有什麼資格來批評自由民主的台灣？中國是個不自由民主的國家，沒有資格來批評台灣的自由民主。

被問到王世堅說可以理解內政部禁小紅書，但恐怕會犧牲掉民主自由的台灣價值？

徐說，王講這段話就是在凸顯台灣的自由民主，不過大家要注意，中國的手段就是利用極權，用不自由民主來戕害自由民主。大家要了解，小紅書最主要的原因是詐騙集團利用小紅書做工具，來從事詐騙工作。

他說，而這些詐騙工作必須要遏止的時候，小紅書極端地不配合，造成詐騙橫行、無法偵破。詐騙集團的行為，有些是跨境的，全世界必須合作來偵破這些詐騙集團，可是小紅書都不配合，甚至一些小紅書平台上的詐欺案件發生，希望小紅書提供相關訊息，也遭拒絕，且連回答都不回答。

徐國勇說，如果不客氣的講，從法律上態度來講，小紅書就是用消極不作為的方式來行使作為，變相幫助詐騙集團，這應該受到譴責，所以為什麼要禁小紅書？也不是禁啦，只是有關流量等問題，我們沒有禁，事實上台灣還是相當自由的，網路各方面還是相當自由的，希望能夠引起大家注意有關資安、詐騙問題，這才是重點。

【看原文連結】