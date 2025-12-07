小紅書遭禁引反彈！ 矢板明夫逆風喊話：是在保護台灣的民主制度

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

內政部日前以打擊詐騙為由，援引《詐欺犯罪危害防制條例》啟動緊急防制措施，宣布自即日起封鎖中國社群平台「小紅書」1年，消息一出引起部分使用者反彈。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫以香港傳喚外國媒體為例，逆風表示封鎖小紅書是「保護台灣的民主制度，而不是剝奪人民的聲音」。

內政部日前以打擊詐騙為由，援引《詐欺犯罪危害防制條例》啟動緊急防制措施，宣布自即日起封鎖中國社群平台「小紅書」1年。（圖／美聯社）

矢板明夫透過臉書表示，香港國安維護公署從6日起傳喚外國媒體的主管和記者，理由是媒體在香港大火發生後「散布虛假訊息」，他痛批「這種高壓的做法，目的是什麼？很清楚，是殺雞儆猴。在香港的立法會選舉前，把批評的聲音壓下去，讓外國媒體在批評『香港的選舉不民主』的時候投鼠忌器。同時，也是在警告香港的市民，不要隨便接受外國媒體的採訪。」

回憶起在北京工作的日子，矢板明夫坦言自己有多次被官方傳喚的經驗，而那份壓力只有真正經歷過的人才會懂。「生殺大權掌握在對方手裡。他們可以隨時給你扣上一頂帽子，說你是間諜、說你危害國家安全，然後就能把你抓起來或趕出去」。

矢板明夫表示，最讓人擔心的就是那些善良無辜、只是接受採訪的中國朋友們。「一旦你被認定為『有問題的人』，這些朋友就可能被牽連，變成『共犯』，甚至真有可能家破人亡。所以，每一次被叫去，都戰戰兢兢，說每一句話都非常小心，生怕連累他人」。

矢板明夫舉例，像是這次的香港大火，若是在正常國家應該追究官員責任、調查制度問題。「但香港今天卻反過來，把壓力放到記者身上，不讓他們報導真相。這不是曾經的香港的樣子，而是這些年來，一點一滴被『中國化』後的結果」。

關於近日台灣禁用小紅書，有不少人上網抱怨說民進黨打壓言論自由，矢板明夫直言：「這些人若真的看清楚今天香港的處境，就應該明白什麼才叫『打壓言論自由』」；他提到，「在中國，你永遠不知道哪一句話會成為罪名、哪一天記者會被消失、哪一位網友會被抓。所有的資訊到最後都必須對『黨』有利，由『黨』說了算，這就是真實的中國模式」。

矢板明夫指出，台灣之所以能夠討論、質疑、批評政府，就是因為台灣還是一個自由的地方。他認為禁止小紅書，並不是為了審查，而是要減少中國滲透、危害台灣社會的途徑。「小紅書不僅是社群平台，更是中共宣傳與情報蒐集的工具。禁止它，是在保護台灣的民主制度，而不是剝奪人民的聲音。因為，如果你想在台灣批評政府的話，還有太多的平台讓你暢所欲言」。

最後，矢板明夫點出，香港所發生的一切，就是最好的警告。「如果我們不想走上同樣的道路，就必須對來自中國的影響保持警覺。大家要知道，自由其實是非常脆弱的，它需要防衛。禁止小红書，是捍衛台灣自由的重要一步」。

