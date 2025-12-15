小紅書遭禁惹惱年輕人 洪秀柱轟民進黨因噎廢食、權力暴力

內政部以不配合打詐為由，封大陸社群平台「小紅書」1年，據估計至少影響台灣300萬使用者，包括年輕人、中小企業皆受影響，引發爭議。國民黨前主席洪秀柱今（15日）怒轟民進黨賴政府因噎廢食，詐騙不抓，反封青年社群平台，是在掩飾自己的治理失敗、治安崩盤、執政無能！民進黨權力暴力，不覺得丟臉嗎？

國民黨前主席洪秀柱。（資料照／中天新聞）

洪秀柱在臉書發文，替年輕人發聲。她指出，很多年輕人會看小紅書五花八門的各種訊息，彷如網路小百科一般。相信重視青年人及喜歡看小紅書的朋友對當今執政黨的作法實在難以忍受！

廣告 廣告

洪秀柱表明，必須替喜愛看小紅書的朋友，尤其是年輕人說句公道話：小紅書上大多是美妝教學、穿搭分享、旅遊攻略以及各種生活訊息，很多人靠它學化妝、學風格、找生活靈感。政府一句話，把年輕人每天使用的平台封掉，就像家長把孩子費心收集的卡牌全丟掉，還說是為了「保護」。這不是保護，這是權力暴力！

洪秀柱指出，民進黨這次以「打詐」為名，把小紅書封鎖一年，完全是 粗暴、懶惰、無能的政治操作。內政部長劉世芳口口聲聲說平台涉入 1706 件詐騙、1.3 億元損失，姑且不談其他類似平台的案件高達80倍，一天的損失就高達4億！真正的重點是這些詐騙犯跑去哪裡？抓到了嗎？沒有！就算抓到，也輕易交保放了！結果打詐是做什麼？是把小紅書三百萬台灣使用者一起拖下水？這些使用者多數還都是年輕朋友！

洪秀柱怒批內政部長劉世芳，當詐欺犯搭上公車，妳不去抓詐欺犯，是不是要把公車封一年？這種荒謬行為，是妳對反詐作為的理解嗎？妳治不了詐騙，就封平台；妳抓不到犯人，就處罰全體用戶；妳做不好治安，就剝奪年輕人的資訊自由。

內政部長劉世芳。（資料照／中天新聞）

這叫 懶政、怠政、失能到極點！

洪秀柱也怒轟賴清德總統更可惡，自稱最重視「民主與自由」，最後卻同意封鎖，還心安理得地把年輕世代愛用的平台變成「政權犧牲品」。自稱進步的民進黨，對年輕人的網路人權：網路空間的自由、生活、權益，到底有沒有一點尊重？化妝怎麼了？分享穿搭怎麼了？旅遊安排得罪誰了？難道因為年輕人比較政治弱勢，就要為執政黨的無能買單？

她說，今天封小紅書，明天是不是所有年輕人愛用的平台，只要民進黨不高興，都可以被貼上「打詐」標籤而封掉？

洪秀柱強調，要大聲替所有愛看小紅書的人，尤其是年輕人說話！年輕世代的自由，不該被無能的政府踐踏！年輕世代的使用權，不該被政治犧牲！民進黨，不要再假裝保護人民了。你們只是在掩飾自己的治理失敗、治安崩盤、執政無能！你們不覺得丟臉嗎？

賴清德總統。（資料照／中天新聞）

延伸閱讀

內政部聲請解散統促黨 劉世芳：長久以來危害中華民國存在