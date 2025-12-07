小紅書遭禁止一年！中國網紅表態「支持」 險遭詐騙經歷曝：遲早出事

娛樂中心／綜合報導

廣告小妹講小紅書。（圖／翻攝自臉書）

不過近期因嚴重的資安疑慮和詐騙亂象，內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此引發熱烈討論，網紅廣告小妹就發文，針對「台灣是否應禁止小紅書」議題發表看法，她自曝多年是重度使用者，起初對於「要禁用」感到不解，但深入了解原因後表示能理解政府的顧慮，並指出平台缺乏在台負責單位，使得刑事調查無法有效配合，形成重大漏洞。

廣告小妹表示，小紅書確實藏匿不少詐騙集團，而且行徑相當有技巧，不會廣撒網，而是從留言板精準挑選目標。她提到日前替家中貓咪找房子時，在其他平台留言後，便陸續遭到多個假帳號接觸，對方先以「不收仲介費」博取信任，再假裝住在附近套近乎，最後導向要求加微信。她笑稱自己在紐約生活二十多年，自然能用假資料反查對方破綻並立即檢舉封鎖，但也直言：「換作不是我，真的有可能會上當。」

廣告 廣告

小紅書遭禁止使用一年。

談及外界將風波解讀為政治操作，她則語帶諷刺地說，如果真是單純反中，小紅書反而不應該被列為首要目標，「因為它已經是所有中國平台中最不像『紅色』的一個。」她指出，小紅書聚集大量維權者，是難得能看到中國社會陰暗面與光明面同時並存的平台，用戶能看到基層生活困境、青年出國後的反思，以及同時集結的群眾力量。

她舉例近日掀起討論的小洛熙醫療事件，強調雖然相關內容屢遭平台限流、刪除，但全球用戶仍持續以不同方式揭露與聲援，顯示「真相的力量在平台上不容易完全被壓下。」

廣告小妹認為，小紅書雖然不是完美且確實有問題，但它呈現的是「完整的中國」，包括體制矛盾、基層真實狀況與公民意識，而不是單一面向。「如果你討厭那些親中網紅，那你更應該支持小紅書，因為上面什麼都會被看見，不只彩虹屁。」她總結表示，小紅書有其亂象，但也承載大量用戶對公共議題的討論，「政治重要，但在那裡，更多時候真相更重要。」

更多三立新聞網報導

《信號2》等十年恐成廢片！趙震雄「戲份多到難以刪除」 電視台急切割

AAA／完美落幕！潤娥超辣黑絲亮相暖收粉絲大禮 IU「0遮掩」親切道別

曾莞婷「兒子」16歲了！母子合照曝光 感動告白：愛你至死不渝

法網紅住台灣摩鐵「把八爪椅當健身器材」忍不住做運動！畫面曝光笑翻網

