小紅書遭禁用1年網路炸鍋！議員搬臉書數據批雙標 網紅嘆：台灣也有築牆的一天

小紅書在台遭禁用1年，引起網友熱烈討論。

內政部和刑事局今（4日）宣布對廣受年輕族群喜愛的中國APP「小紅書」，祭出網際網路停止解析與限制接取的命令，暫定期間1年。儘管陸委會緩頰，此舉不是針對哪個國家的APP，但社群上絕大多數的反映似乎不太買單。台北市議員張斯綱就搬出數據，批評政府打詐雙標，不敢動詐騙接觸率破6成的臉書；網紅陳沂也感嘆，想不到台灣會有築起網路長城的一天。

內政部以小紅書涉入1,706件詐騙案、財損近2.5億元，且母公司不回應海基會要求具體改善、國安局資安檢測15項指標全數不合格為由，依相關規定，即日起對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間1年。也就是在台灣，小紅書將被禁用長達1年。

陸委會：不是針對哪個國家、跟兩岸無關

雖然陸委會發言人梁文傑表示，此舉是針對詐騙和假訊息，不是針對哪一個國家的APP軟體，且跟兩岸無關。但社群已陸續冒出不少質疑，「臉書？脆？IG？LINE？」「以前常常在嘴西邊一個國家有牆、網路連不出去 結果自己也開始蓋牆了」「Meta詐騙更多啊，怎麼不敢禁臉書？」「超好笑fb最多，怎不禁fb」「牆國竟是我自己🤡」。

詐騙數據會說話 議員批政府雙標不透明

國民黨北市議員張斯綱搬出數據，指出Facebook連續2年成為詐騙接觸率最高的平台，超過6成民眾曾在臉書遇過詐騙，近5成的LINE用戶也曾遇過詐騙。更驚人的是，2024年全年度詐騙財損高達1,300億元，2025年預估將再度刷新紀錄，台灣人平均每天被騙4億元，其中7成財損都來自臉書。

廣告 廣告

張斯綱認為，政府打詐應該一視同仁，公布所有主流社群平台的詐騙數據，建立統一標準的平台防詐規範，強化人頭帳戶與金流管制，而非選擇性針對某個平台封鎖。「打詐政策思維要改變，不能雙標、數據要透明，更不能抓小不抓大，這才是真正負責任的政府該做的事。」

苗博雅也在臉書被騙 她嘆台灣也築牆了

經常評論時事的網紅陳沂也對政府用「詐騙」太多為由封鎖小紅書感到疑惑，她不確定小紅書在台灣的用戶有多少，但「我聽到被騙的，通常都是臉書社團和LINE群組，沒聽過有在小紅書被騙的。像苗博雅就是在臉書上買手機被騙的。」她好奇，臉書跟LINE配合調查，詐騙犯是否有抓到？

陳沂感嘆「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。請問有推薦的VPN嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？」

更多鏡週刊報導

小紅書涉詐欺案過多「內政部暫封鎖1年」 數發部回應了

她為躲雨誤入狼穴遭性侵2次 保全喊「老天都在幫我」還拔保險套

嬤的多重宇宙？ 李四川揭選新北市長初衷：板橋阿嬤1句話感動我