小紅書遭禁被酸學中國翻牆 劉世芳直言：「已讀不回」值得支持？

[Newtalk新聞] 中國社群APP「小紅書」母公司遭內政部函請提出改善作為，依法被停止解析及限制接取，暫定1年。對此，內政部長劉世芳今（5）日直言，已經連續聯繫過非常多次，然後是「已讀不回」，從來不管台灣的法治，值得我們去支持他嗎？

劉世芳今日受訪表示，內政部非常贊成行政院打詐中心做這樣的處置。這禮拜如果有到立院內政委員會去都知道，是在修正一年以前的《詐欺犯罪危害防制條例》，總有26個以上版本，加上委員發言踴躍，還提到台灣處理打詐效率不彰，回應時也提到會按照《詐欺犯罪危害防制條例》第42條處理。

「我們是依法行政」，劉世芳接著提到，小紅書在台灣沒有落地，沒有任何警方可以聯絡的對象，而且都已讀不回，按照行政程序，把通知函送到上海母公司已經是完成行政程序，完成程序後就按照方式請數發部跟TWNIC幫忙，限制接取及禁止解析，這都是在《詐欺危害防制條例》第42條規範的範圍內。

被問到，國民黨批評此舉網路戒嚴，甚至揶揄要學習中國翻牆，劉世芳直言「完全相反」，她強調，很多人說小紅書用戶有300萬，詐騙數沒那麼多，詐騙多的臉書跟LINE怎麼不禁？事實上，臉書跟LINE在台灣有按照台灣規範、有法律代理人、管理階層的人，只要打詐中心需要處理跟詐欺防治犯罪有關的業務，就會跟打詐中心溝通。

劉世芳細數，臉書跟LINE按照打詐中心要求下架的相關內容，包括則數、APP等都相當多，所以是按照規定一步步處理，沒有任何所謂的黨派色彩。她重申，台灣是有法治的地方，要到台灣做生意或定居，都有不同的法律希望大家遵守。

劉世芳最後坦言，知道會引起各方不同的見解，但請大家看一下，《詐欺危害防制條例》第42條中，是否規範司法警察機關可以做限制接取的動作。她表示，已經聯繫過小紅書非常多次，從來沒有任何法定代理人，還已讀不回，從來不管台灣法治，「視我們打詐條例於無物，這樣的一個小紅書值得我們去支持它嗎？當然不值得！」

