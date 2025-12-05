小紅書遭禁賴士葆批綠共！學者看傻「為何袒護詐騙」：為虎作倀

政治中心／黃依婷報導

內政部昨（4）日宣布，依法對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定1年，遭國民黨立委賴士葆痛批政府的作法是「綠共」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也嗆「這種抹黑純屬顛倒黑白，刻意將台灣禁止詐騙的行為等同於中共禁止言論自由的舉措，這種不倫不類的類比，不是出自無知就是惡意」。

沈榮欽發文，儘管在台灣有超過 300 萬用戶，為小紅書貢獻大筆收入，但小紅書卻拒絕在台灣設立分公司，連像臉書那樣一家小辦公室都不願意，就是要避免對詐騙等非法事項究責。臉書詐騙猖獗，但是當政府行文要求臉書下架某個詐騙內容時，臉書會照辦，小紅書卻對政府要求不理不睬，掩護詐騙犯身份，放任詐騙橫行。

沈榮欽不解，賴士葆身為立法委員，卻主張不法之平等，法盲程度令人搖頭。如果賴士葆不滿，立法委員該做的，應該是檢討現行法律是否不足，要求政府一起檢討臉書與Line上的詐騙責任，並進一步追究為何只有小紅書不在台設立據點，對政府的要求完全不理，去保護詐騙者的身份繼續在台詐騙，而非替違法者為虎作倀。

沈榮欽指出，除了詐騙之外，小紅書還有其他問題，包括蒐集使用者敏感資訊，疑似將資料回傳至中國伺服器；而且小紅書要求超出必要範圍的系統權限，並可能搜集使用者生物特徵等等問題，甚至有人發現即使未開啟「小紅書」，也可能持續背景傳輸資訊等等，都還未追究責任，賴士葆委員就急著為小紅書詐騙辯護，實在有必要解釋其動機。難道只因為對方來自中國，連詐騙台灣人金錢，台灣政府都不應該管？

