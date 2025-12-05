小紅書遭禁賴士葆批綠共！學者看傻「為何袒護詐騙」：為虎作倀
政治中心／黃依婷報導
內政部昨（4）日宣布，依法對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定1年，遭國民黨立委賴士葆痛批政府的作法是「綠共」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也嗆「這種抹黑純屬顛倒黑白，刻意將台灣禁止詐騙的行為等同於中共禁止言論自由的舉措，這種不倫不類的類比，不是出自無知就是惡意」。
沈榮欽發文，儘管在台灣有超過 300 萬用戶，為小紅書貢獻大筆收入，但小紅書卻拒絕在台灣設立分公司，連像臉書那樣一家小辦公室都不願意，就是要避免對詐騙等非法事項究責。臉書詐騙猖獗，但是當政府行文要求臉書下架某個詐騙內容時，臉書會照辦，小紅書卻對政府要求不理不睬，掩護詐騙犯身份，放任詐騙橫行。
沈榮欽不解，賴士葆身為立法委員，卻主張不法之平等，法盲程度令人搖頭。如果賴士葆不滿，立法委員該做的，應該是檢討現行法律是否不足，要求政府一起檢討臉書與Line上的詐騙責任，並進一步追究為何只有小紅書不在台設立據點，對政府的要求完全不理，去保護詐騙者的身份繼續在台詐騙，而非替違法者為虎作倀。
沈榮欽指出，除了詐騙之外，小紅書還有其他問題，包括蒐集使用者敏感資訊，疑似將資料回傳至中國伺服器；而且小紅書要求超出必要範圍的系統權限，並可能搜集使用者生物特徵等等問題，甚至有人發現即使未開啟「小紅書」，也可能持續背景傳輸資訊等等，都還未追究責任，賴士葆委員就急著為小紅書詐騙辯護，實在有必要解釋其動機。難道只因為對方來自中國，連詐騙台灣人金錢，台灣政府都不應該管？
更多三立新聞網報導
小紅書「已讀不回」遭禁 卓榮泰：若TikTok「只回應不改善」也不能容忍
從「種草神器」到詐騙溫床！一文看懂小紅書爭議 真正被禁原因曝光
小紅書被禁1年「超少立委出來罵」？他曝1現象：習慣了
小紅書涉詐「未配合調查」遭禁一年 行政院：支持防詐管制作為
其他人也在看
台灣封鎖小紅書一年！習近平國師豪言受阻
[NOWnews今日新聞]行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今（4日）表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年，掀起...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 77
封小紅書卻不封臉書？醫狠酸「瑪利亞之牆」
[NOWnews今日新聞]中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰轉...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 97
「從封殺中天到禁小紅書」 鄭麗文：民進黨終究活成了自己最討厭的樣子
內政部4日指出，大陸社群「小紅書」涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定期間一年。對此國民黨主席鄭麗文也發聲，「民進黨終究活成了自己最討厭的樣子」。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 8
臉書詐騙第一卻先禁小紅書 資通訊專家解析
[NOWnews今日新聞]中國APP「小紅書」在我國詐騙財損累積超過2億元，我國昨（4）日採取限制接取措施至少一年，被譏連台灣也要翻牆。然而，根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙數量第一的社...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 5
內政部禁小紅書！醫酸：抗中保台一環
[NOWnews今日新聞]行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。不過因小紅...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 8
小紅書只能用VPN繞道？他估「這時」有望解禁：300萬用戶最強抗議工具
內政部警政署刑事局4日舉行記者會，指中國社群平台「小紅書」涉及1706件詐騙案件，總計財損高達2.7億元，宣布即起對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。消息一出炸出許多使用者在社群上表達不滿，部分網友更表示自己的App已無法使用，另有不少仁人則針對如何使用VPN或其餘「繞道」方式進行討論。對於何時能「解禁」？作家「漂浪島嶼」今（5）......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
小紅書慘了！涉詐千件財損逾2.4億 台灣將封鎖1年
即時中心／潘柏廷報導中國社群平台「小紅書」在台超過300萬用戶，但因國安局針對中國製應用程式進行檢測，而小紅書15項標準全數不合格；另，小紅書自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，而且沒辦法有法律管轄權。對此，內政部今（4）日宣布，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年。民視 ・ 9 小時前 ・ 9
小紅書被封鎖原因是？被禁還能用嗎？沒刪會被罰嗎？正反意見怎麼看？【Yahoo議點通】
小紅書是不少年輕人查美妝、旅遊、穿搭攻略的手機App，近日卻因被內政部點名15項資安指標全數不合格，加上捲入多起詐騙案件，遭依詐欺犯罪危害防制條例第42條下令封鎖一年，引發爭議。究竟小紅書被封鎖發生什麼事？【Yahoo議點通】帶你一文了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 4 小時前 ・ 92
小紅書封鎖1年「改用什麼APP？」 網掀兩派討論：不要過度依賴
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導內政部昨（4）日突然宣布，中國社群平台「小紅書」與上千件詐騙案相關，預計將封鎖1年，消息曝光後引發網友熱議，若小...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
小紅書封鎖一文看懂／為何被禁？沒刪除會開罰嗎？300萬用戶影響秒懂
「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。消息一出引發「被禁止原因、APP沒刪除是否開罰、使用會受何影響」等相關問題討論，《三立新聞網》一文帶你了解。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 17
內政部將封網「小紅書」1年 鄭麗文：民進黨終究活成自己最討厭的樣子
來自中國的「小紅書」APP，是現在國高中生等學生族群愛用的主流影音社群平台之一，在台用戶已逾300萬人。不過該APP上由用戶發布的影音內容，因常涉爭議、假偽、詐騙內容而備受討論，中國亦曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則是直接禁用。行政院內政部警政署昨（4）日表示，由於「小紅書」APP經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。又「小紅書」APP也成詐騙犯罪溫床之一，自去（2024）年以來已涉入1706件詐騙案件，造成財損達新台幣2億4,768萬餘元，且小紅書母公司消極應對台灣方面的改善請求，因此警政署宣布將依《詐欺犯罪危害防制條例》，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年，亦即台灣將封網「小紅書」至少1年。中國國民黨黨主席鄭麗文今（5）日在其Facebook上對此批判「封禁小紅書，民進黨終究活成了自己最討厭的樣子。」鄭麗文認為，無論是要搜尋旅遊攻略、穿搭指南、美妝教學等等，很多人直覺反應就是點開「小紅書」，在眾多社群平台中，小紅書是大家公認最無涉政治、最高度生活化的。鄭麗文批判，現在民進黨竟以「打詐」為由封禁小紅書，不僅防不了詐、更是對網路自由的台灣好新聞 ・ 4 小時前 ・ 2
注意! 小紅書詐騙案多財損逾2億 內政部:降速.籲國人停用
社會中心／莊立誠 吳培嘉 台北報導台灣是科技之島，就連黑幫犯罪也在加速科技化！現在傳出，有詐騙集團為了躲避查緝，找中國工程師設計〝客製化〞通訊APP，供詐團內部使用。另外，在台灣擁有三百萬用戶的中國軟體"小紅書"，一年多來，累計1千7百多起詐騙案，財損超過2億，內政部決定〝降速〞，停止解析、限制接取一年。民視 ・ 1 天前 ・ 6
小紅書受限找解方！「改DNS」可用 民眾：比IG好用
小紅書近日傳出使用限制，引起年輕使用者強烈反彈！許多人反映無法更新內容、開啟連結，甚至看到「網域已遭封鎖」的訊息。相較於其他社群平台，年輕人認為小紅書在旅遊攻略、美妝美甲及追星方面的內容更豐富全面，「就像一本字典」。儘管目前有多種解決方法，如使用VPN、修改DNS設定等，但少了小紅書，接收資訊的管道減少，仍讓人感到不便。美甲師小喵就表示：「所有的妹子都是看這個」，可見小紅書在年輕人心中已難以取代！TVBS新聞網 ・ 31 分鐘前 ・ 2
小紅書遭封鎖一年 網友：台灣也走向要「翻牆」的一天
內政部政務次長馬士元昨天在刑事局舉行記者會，指大陸社交及網購平台「小紅書」有許多涉詐帳號，台灣去年至今發1706件詐騙案，財損2億4768萬餘元；行政院透過海基會發函給小紅書母公司，要求提出改善作為，至今未獲回應，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，因此宣布對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖小紅書一年。聯合新聞網 ・ 13 小時前 ・ 806
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 62
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 143
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 134