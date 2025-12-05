小紅書遭禁關鍵字衝上微博熱搜！陸網笑喊：還天天吹什麼自由

內政部與刑事局4日宣布，針對大陸社群平台「小紅書」啟動「網際網路停止解析與限制接取」措施，封鎖期限為一年。該項消息宣布後，台灣引起支持與反對兩極聲音論戰，「翻牆VPN」也成為兩岸網友熱議話題；此外「台灣封鎖小紅書一年」一度衝上大陸微博熱搜關鍵字第一名，大陸網友笑喊「還天天吹什麼自由」、「灣灣自詡的民主自由呢」、「兩岸真是一家人」。

內政部4日宣布將封鎖小紅書一年。（圖／美聯社）

馬來西亞《星洲網》5日報導，在內政部4日宣布將封鎖小紅書一年後，許多台灣網友質疑政府箝制言論自由、連台灣都要「翻牆」。網紅陳沂也發臉書表示，「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。請問有推薦的VPN嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？」大陸網友也在小紅書上針對此議題與台灣網友互動，建議VPN要買到其他國家的而不是買到大陸的，以免被誤會是水軍（網軍）。

台灣刑事局指出，小紅書在台灣的用戶數已超過300萬人，自2024年起共涉入1706件詐騙案件。由於該平台未在台設立法律代表人，執法單位無法依法調取必要資料進行偵辦，形成「實質法律真空」狀態，使詐欺風險急速擴大。

內政部曾於10月14日透過海基會函請小紅書母公司依法提出具體改善作為，但至今業者並無任何回應。政府因此依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書執行停止解析及限制接取命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

內政部4日宣布將封鎖小紅書一年，引起兩岸網友熱議。（圖／美聯社）

然而針對「防詐」這一理由，許多台灣民眾感到疑惑。網紅陳沂便表示，「我聽到被騙的，通常都是臉書社團和LINE群組，沒聽過有在小紅書被騙的」。

而大票大陸網友對於小紅書被封一事紛紛揶揄，「根本沒有必要討論，純粹就是想封你而已，不說詐騙也會找到其他理由」、「主要是防止蛙把頭探出井外」，也有不少大陸網友笑說，「灣灣的想法總是很新奇」、「反正我們ins、臉書一樣用不了了，禿子別說和尚」、「Meta廣告都是詐騙廣告嗎，也處理Meta吧」「Facebook才是詐騙天堂吧」、「詐騙發生次數最多，金額大的是臉書吧。」

