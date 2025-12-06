小紅書遭禁黃國昌不爽！他翻民眾黨7月「1提案」打臉：硬起來又不開心了

政治中心／黃韻璇報導

台灣封鎖小紅書1年。（圖／翻攝自微博）

中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，不過近期因嚴重的資安疑慮和詐騙亂象，內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。然而似乎也引發藍白不滿，民眾黨主席黃國昌昨（5）日痛批，台灣民主什麼時候沉淪到竟然要去跟中國大陸的人學，要翻牆才能去使用特定社交媒體？對此，政治工作者周軒就翻出民眾黨今年7月的一個提案打臉。

刑事局4日下午指出，「小紅書」APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，自今年起已涉及1,706件詐騙案件，造成財損2億4,768萬元。該平台近期於台灣使用量急速成長，執法機關因無法依法調取資料導致偵辦困難，形成法律真空。因此政府將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對該APP發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

針對小紅書封鎖，黃國昌5日痛批，台灣民主什麼時候沉淪到竟然要去跟中國大陸的人學，要翻牆才能去使用特定社交媒體。

對此，黃國昌5日受訪時稱，內政部宣布後讓很多人感到困惑，打詐絕對是政府責無旁貸的責任，但問題是以詐騙排行榜來講，排名前幾名的臉書、IG、LINE、Threads沒有禁，榜上看不到名字的小紅書被禁，這到底是什麼標準？真的是打詐還是有其他考慮？黃國昌稱，茲事體大，請內政部長劉世芳站出來公開對社會釋疑，現在非常多台灣民眾非常困惑，「台灣民主什麼時候沉淪到竟然要去跟中國大陸的人學，要翻牆才能去使用特定社交媒體？」

對此，政治工作者周軒翻出民眾黨今年7月的一個提案，內文提到「打擊詐騙不是設立更多辦公室，或大官擺拍、喊口號就能有所成效，需要政府在制度及政策上進行根本性改革，解決目前監管存在漏洞與執法不力之情形，方能找回民眾對政府的信任，消除台灣『詐騙之島』的烙印」，狠酸「然後內政部硬起來處理小紅書的詐騙問題，黃國昌又不開心了」。

政治工作者周軒就翻出民眾黨今年7月的一個提案打臉。（圖／翻攝自周軒臉書）

其實小紅書之所以被封鎖，更關鍵的是，小紅書的母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司並未在台灣設立法律代表人，且對於台灣官方要求提供偵辦所需資料的發函，迄今均「已讀不回」，形成執法上的「法律真空」。內政部強調，所有在我國境內提供服務的平台均須符合台灣法律規範並接受管轄，面對小紅書這種「視台灣法律為無物」的態度，政府最終依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條緊急規定，宣布對其執行「網際網路停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年。

