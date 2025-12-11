小紅書遭禁 劉寶傑喊民進黨很蠢 羅旺哲：他代表一股力量

內政部宣布封鎖大陸社群平台「小紅書」1年，引發外界熱議，資深媒體人劉寶傑也直言，小紅書中多是美妝、旅遊等軟性內容，其政治性很低，民進黨「很蠢」。對此，資深媒體人羅旺哲認為，劉寶傑的話所代表的，是一個中間選民對此事件的力量、看法，他並稱，現在的氣氛有點像大罷免時，肅殺氣氛非常濃厚。

劉寶傑在昨（10）日播出的網路節目《下班瀚你聊》被問到「民進黨封鎖小紅書，會不會流失年輕選票」時表示，民進黨「很蠢」，小紅書中多是美妝、旅遊等軟性內容，他指出，小紅書中有許多出國旅遊的資訊，例如如何在國外辦戶頭、外國推薦餐廳和餐點避雷指南，國外租房資訊等，「它政治性很低」。劉寶傑也坦言，自己後來也有下載小紅書，當中的健身內容做得很好，不只伸展、瑜珈，甚至跑步、壺鈴的資訊都有。

羅旺哲今天在政論節目《新聞大白話》表示，小紅書中大多是美食、美景、健身、美妝等內容，因此對於小紅書遭禁，會讓一般民眾很訝異。他指出，劉寶傑的話所代表的，是一個中間選民對此事件的力量、看法，大家在聽到劉的話後，會覺得禁小紅書確實惹到一般選民。

羅旺哲也直言，現在的氣氛有點像大罷免時，肅殺氣氛非常濃厚，只要用了大陸app，就好像是「中共同路人」一般，政府好像竭盡所能要禁止這些東西。但他反問，這不就是在走回頭路？中華民國不是民主國家嗎？「有必要搞成這樣嗎」。

