小紅書遭禁「實測還能用」！新手曝最強吸引力：沒廣告騷擾

大陸社交平台APP「小紅書」，4日遭到內政部以「防詐」為由，宣布封鎖一年，引發各界討論聲浪。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰今（11）日也指出，小紅書目前仍可以在手機上使用，認為政府這一波的操作，反而讓更多人開始使用小紅書。該貼文吸引不少網友留言，有人指原先沒有使用小紅書，如今才知原來其旅遊資訊真的很豐富，還沒有廣告騷擾，「感謝幫小紅書行銷」。

小紅書內容多以美妝護膚、美食景點、精品開箱等，受全球用戶喜愛，其在台灣更有達300萬名用戶，且以女性及年輕用戶居多。然小紅書因存在高度資安風險以及涉入詐騙案件過多，且未在台設立法律代表人，遭內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。

該項禁令也引發年輕族群意見，認為該平台是看美妝、旅遊、生活分享，甚至烹飪煮食等，鮮少談及政治。在野黨則質疑，當局以打詐為名「築起網路長城」。

對此，蘇一峰今日在臉書表示，政府宣佈要停用小紅書一周了，他測試一下，目前手機上還是可以不翻牆使用；蘇一峰分析，這可能有兩種原因，一是因為技術無法阻擋大家，二則是封鎖小紅書風向大逆風，政府還在猶豫。他認為，這一波操作下來，反而更多人開始使用小紅書。

貼文一出，也吸引許多網友在貼文下方留言表示「我原本沒有用小紅書，經過政府行銷後，我就下載玩玩看，原來上面旅遊資訊真的很豐富，感謝政府幫小紅書行銷」、「我也是本來不知道什麼是小紅書，看了媒體報導下載來用，發現比臉書更好用、資料更多，要學任何東西都不用亂槍打鳥，重點還沒廣告騷擾」、「本來沒有小紅書的，經過政府大力推銷，我現在已經不能沒有小紅書了」。

另，《中時新聞網》今日下午13時實測，目前小紅書電腦版已經無法使用，除無法點擊畫面外，網頁更顯示「沒有這個頁面的資訊」。若用手機使用其他應用程式（如line、IG等），開啟朋友所分享的小紅書鏈接資訊，亦已經無法開啟。至於用戶直接使用手機跟平板操作小紅書，目前仍是可以正常使用。

