中國軟體"小紅書"，因詐騙頻傳且拒絕提供資料，遭內政部禁止一年，行政院長卓榮泰指出，小紅書因不理會政府要求，所以才採必要手段，若持續不回應，可能就不會只禁一年，台北市長蔣萬安批反中反到變成共產黨，人民無法接受，名嘴嗆受害最多的是台北市民，蔣萬安應該站在民生角度替人民著想才對。

來自中國的軟體"小紅書"，因為詐騙頻傳且拒絕配合打詐，遭政府禁止一年，行政院長卓榮泰透露，對方根本已讀不回。

小紅書遭禁一年 卓揆：詐騙頻傳且不理會我國政府要求

內政部出手禁止不配合打詐的小紅書一年，引發朝野論戰。（圖／民視新聞）





行政院長卓榮泰：「小紅書是完全不理會政府，對它要求做任何的行為的，所以經過它產生的詐騙案，詐騙的金額已經高達兩億了，受害人是非常非常多的，中國是一個高度言論不自由的地方，他們放任這種不自由的言論，來傷害我們的言論自由，這個政府是不能接受的。」

喊話不會讓言論自由被傷害，也強調若小紅書繼續不配合打詐，恐怕不會只禁一年。

行政院長卓榮泰：「（那如果它繼續不理你呢？），那下一步可能就不是時間的問題了，那我們應該有更好的，這種科技的方式可以來處理，（那那個方式是什麼？），那可能就直接斷掉也不一定。」





內政部出手禁止不配合打詐的小紅書一年，國際媒體也關注。（圖／民視新聞）





小紅書遭禁外媒也關注，CNN報導，世界各國政府都對小紅書等中國應用程式，網路安全漏洞和假訊息宣傳活動，日益猖獗的情況感到擔憂，中國要求企業將資料儲存在國內，且允許政府存取，但民主國家防堵小紅書時，台北市長蔣萬安有話要說。

台北市長蔣萬安：「卓院長現在是要用言論不自由，對付言論不自由嗎，反中反到自己變成共產黨，我想這個人民會無法理解，也沒辦法接受。」

政治評論員張益贍：「蔣萬安你是首長欸，至少要站在民生的角度，站在台北市民的角度，最常被騙的是誰，就是你台北市民不是嗎。」

不只藍營緩頰，民眾黨主席黃國昌也質疑，為何不去禁排行前幾名的社群，政治工作者在臉書開酸，今年七月民眾黨稱打詐不是設辦公室、喊口號就有效，需要在政策上進行根本性改革，解決監管漏洞與執法不力情形，才能消除台灣詐騙之島烙印，內政部硬起來處理，怎麼黃國昌又不開心了？

台中市議員（民）周永鴻：「國眾兩黨很奇怪啦，今天如果禁的不是小紅書，假設是美國的某一個產品好了，他們不會跳腳啦，逢中必跪逢紅必跪。」

民進黨政府要求小紅書配合打詐，在野黨卻借題發揮、政治操作。

