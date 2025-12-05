小紅書遭禁一年 民眾黨：內政部應釋疑清楚

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，茲事體大，請內政部部長劉世芳站出來公開對社會釋疑。（黃敬文攝）

內政部昨（4）日宣布，因大陸社群平台「小紅書」多有詐騙訊息，其不願配合改善，行政院打詐中心將暫停台使用小紅書使用一年；民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，茲事體大，請內政部部長劉世芳站出來公開對社會釋疑。

黃國昌表示，內政部做這個宣布後讓很多人感到困惑，因為打詐絕對是政府責無旁貸的責任，問題是以詐騙排行榜來講的話，排名前幾名的臉書沒有禁、IG沒有禁、LINE沒有禁、Threads沒有禁，結果在榜上看不到名字的小紅書被禁，「這到底是什麼標準？真的是在打詐，還是有其他的考慮？」。

他呼籲，茲事體大，請內政部部長劉世芳站出來，公開對社會釋疑，因為現在非常多的台灣民眾、國人覺得非常的困惑，台灣的民主什麼時候沉淪到竟然要去跟中國大陸學，要翻牆才能去使用特定的社交媒體。

