小紅書遭禁一年！蔣萬安再隔空嗆劉世芳：FB、LINE打詐成效如何？

政府近期以涉詐等理由宣布封鎖中國社群 App 小紅書一年，台北市長蔣萬安怒槓上內政部長劉世芳，蔣批中央「反中反到自己變成共產黨」；劉則回嗆，「台灣並沒有共產黨」，並質疑蔣是否反對警政署打擊犯罪？蔣萬安今（9）日再批，其他充斥更多詐騙訊息的社群平台，不管臉書或LINE，到底劉世芳做了什麼？民進黨不要雙標，不要假借打詐的名義，在行政治操作之實。

蔣萬安上午出席市政會議被堵訪，針對劉世芳稱「台灣沒共產黨」、反質疑蔣萬安反對打擊詐騙等說法，蔣萬安砲轟，民進黨其實就是假借打詐的名義，實際上操作意識形態。

蔣萬安強調，沒有人會反對打詐，打擊詐騙如果真的有決心要來好好做，一定全力支持，但是封「小紅書」，對其他充斥更多詐騙訊息的社群平台，不管臉書或 LINE，「到底你做了什麼？」

蔣萬安質疑，劉世芳硬拗稱今天其他社群平台在台灣有設立分公司、有設立據點，可以要求改善、追回金流，但追回了多少金流？打詐成效如何？

蔣萬安表示，民進黨不要雙重標準，不要假借打詐的名義，在行政治操作之實，有真實的目的，講出來就好，不要欺騙民眾。

