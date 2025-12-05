小紅書遭禁一年！黃國昌轟民進黨又雙標

▲政府禁小紅書，民眾黨主席黃國昌質疑雙標。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 在台擁有超過 300 萬用戶的中國社群平台「小紅書」APP，內政部昨日以資安高風險與涉詐案件失控為由，對小紅書啟動長達1年的「網際網路停止解析與限制接取」命令。民眾黨主席黃國昌今（5）日受訪表示，現在非常多的台灣民眾覺得非常困惑，台灣的民主什麼時候沉淪到，要去跟中國大陸學翻牆，才能使用特定的社交媒體？他認為茲事體大，要求內政部長劉世芳站出來公開對社會釋疑。

內政部與刑事局昨天共同召開記者會，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元指出，小紅書APP因為資安檢測不合格，近2年更涉詐騙案1706件，因爲發函已讀不回，即日起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。陸委會則指出，禁小紅書與詐騙有關，並不是跟兩岸有關。

黃國昌今日在立院受訪表示，昨天內政部宣布後讓很多人感到困惑，打詐絕對是政府責無旁貸的責任，問題是詐騙排行榜前幾名的臉書、IG、Line、Threads都沒有禁，結果榜上無名的小紅書被禁了，這到底是什麼標準？是真的在打詐，還是有其他考量？茲事體大，「請內政部長劉世芳站出來公開對社會釋疑。」

黃國昌說，台灣的民主什麼時候沉淪到，要去跟中國大陸學翻牆，才能使用特定的社交媒體。

