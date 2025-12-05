小紅書遭禁 行政院：支持有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為

行政院發言人李慧芝表示，政院支持有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為。資料照片



內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對「小紅書」APP發布網際網路停止解析或限制接取命令，行政院發言人李慧芝今（12/5）日表示，由於小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄、無法調閱、也造成偵查困難；為保障國內網路用戶財產安全，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都會予以支持。

李慧芝指出，為防制國人遭不法詐騙，使國人能夠安心使用網路平台，行政院於去（2024）年提出《詐欺犯罪危害防制條例》並經立法院三讀通過；為及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時，依法得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

