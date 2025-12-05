小紅書遭禁 謝龍介要內政部懸崖勒馬

針對小紅書遭禁，國民黨立委謝龍介要內政部懸崖勒馬。（本報資料照片）

內政部4日宣布，依法對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定1年，引發熱議。國民黨立委謝龍介受訪表示，台灣年輕一代思想自由，台灣也自許要成為民主國家典範，言論自由是百分百不能打折扣，現在大陸網友都在說，在大陸不能看臉書、台灣不能看小紅書，「難怪我們是兩岸一家親！」

謝龍介說，賴清德總統說台灣是自由世界，民主國家典範，但現在完了封堵小紅書，找了一個「詐騙理由」，說自113年至今詐騙金額高達2.4億元，但我們上去165打詐儀表板看到的是，台灣每天被詐騙金額少則1、2億元，多則4、5億元，而且line、臉書充斥更多詐騙，根本不符比例原則，為什麼用兩套標準看待？

謝龍介強調，台灣年輕一代思想自由，可以接受這種禁法嗎？他也酸諷，難怪現在大陸網友都說「我們還真的兩岸一家親、兩岸一家人」，因為在大陸不能看臉書，在台灣不能看小紅書，而且台灣禁得比大陸還嚴，「我們有什麼立場去嘴人家威權？」

謝龍介喊話內政部懸崖勒馬，直言台灣的優勢是民主化、百分之百言論自由，不該用圍堵的方式去展現強大，這反而凸顯我們的害怕。

