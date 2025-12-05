小紅書遭禁1年恐「得罪Z世代」 郭正亮：乾脆TikTok也禁掉





內政部警政署4日宣布，中國應用程式「小紅書」在台用戶逾300萬人，經國安局資安檢測15項指標全數不合格，且去年至今涉及1706件詐欺案，總損失2億4768萬餘元新台幣，將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，自即日起封鎖1年。對此，前立委郭正亮在節目《亮話天下》中批評，政府此舉恐「得罪Z世代」，更質疑執法標準不一致。

郭正亮指出，內政部稱小紅書自2024年登台至今涉詐1706件，但依數發部公開資料，臉書（Facebook）在近30天就出現超過5萬則詐騙通報，卻未見政府召開記者會宣布針對臉書祭出相同限制。他反問：「怎麼不去停臉書啊？臉書詐騙案一年超過60萬件，怎麼不去停？還有LINE，LINE也有詐騙案」、「你每一件都能可以處理嗎？」

他也透露，長期有人冒用其身分在臉書詐騙，他親自檢舉已超過60次，足見問題嚴重。他還透露許多資深金融界朋友痛苦萬分，「一天到晚被仿冒，都是臉書，我認識的詐騙幾乎都是臉書」。他批評，政府卻選擇先封鎖涉及生活分享的小紅書。

郭正亮表示，小紅書使用者多為Z世代，用小紅書交換生活情報，在眾多中國App中已是「最不政治的」，內容以美妝、餐飲、旅遊、服裝、生活分享為主，使用者多為年輕族群，談政治非常的少，禁用後勢必衝擊青年，「小紅書使用者都30歲以下，你欺負小朋友啊」、「你得罪這群年輕人，簡直是瘋了嘛」、「你看這是什麼政府啊？愚蠢到爆，以後都沒有年輕票了」。

郭正亮更直言，賴政府仍在苦惱青年支持度不足，如今封鎖小紅書反而可能讓年輕人更加反感，「這下連年輕票都沒了」、「真正在談政治的微博、微信，你怎麼不去禁？」郭正亮痛批內政部長劉世芳壓制完陸配，就來壓制小紅書，「這都劉世芳幹的嘛！」

他並反諷表示，若依政府邏輯，「下一步乾脆把TikTok也一起禁掉」。他指出，TikTok在台約有700萬用戶，其帶貨量更大、詐騙問題可能不亞於小紅書，「我相信詐騙一定比小紅書還多，TikTok在台灣的用戶有700萬，你就乾脆得罪更多人一點」。

（封面圖／翻攝《小紅書》官網）

