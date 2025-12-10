小紅書遭禁1年 劉寶傑不忍了轟：民進黨很蠢

內政部宣布封鎖大陸社群平台「小紅書」1年，理由是小紅書去年起共涉及1706件詐騙案、造成2億多元財損，且小紅書母公司對政府的改善要求「已讀不回」，引發外界熱議。對此，資深媒體人劉寶傑指出，小紅書中多是美妝、旅遊等軟性內容，其政治性很低，他更直言，民進黨「很蠢」。

對於台北市長蔣萬安批評，內政部封禁大陸APP「小紅書」雙標，內政部長劉世芳今（10）日表示，針對《詐欺犯罪危害防制條例》42條，本來司法、警察機關會針對不合規、不合法、不落地的這些科技平台，應該有限制擷取、禁止解析的必要，內政部是依法行政。

廣告 廣告

至於臉書、LINE的打詐成效，劉世芳則說，行政院打詐中心都有固定跟台灣落地的四大平台合作防詐措施，若某些平台措施做的不好，也希望各方面搜集更多意見，納入協調溝通範圍，讓台灣可以監管社群平台。

劉寶傑在今天播出的網路節目《下班瀚你聊》被問到「民進黨封鎖小紅書，會不會流失年輕選票」時直言，民進黨「很蠢」，小紅書中多是美妝、旅遊等軟性內容，他指出，小紅書中有許多出國旅遊的資訊，如如何在國外辦戶頭、外國推薦餐廳和餐點避雷指南，國外租房資訊等，「它政治性很低」。劉寶傑也坦言，自己後來也有下載小紅書，當中的健身內容做得很好，不只伸展、瑜珈，甚至跑步、壺鈴的資訊都有。

【看原文連結】