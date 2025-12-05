小紅書遭禁1年 卓榮泰：若未改善直接斷掉

內政部4日以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。行政院長卓榮泰5日提到，下一步可能不是時間的問題，有更好的科技方式處理，直接斷掉也不一定，就看它在這1年當中能否做出更好的法律或技術承諾。

卓榮泰5日在《寶島全世界》指出，平台分幾個階段處理，第一個是在台灣有落地，落地就好管理，例如META、LINE、Google、Threads都落地，落地就可以找到負責人是誰、負責的公司是哪裡，接受到詐騙不實廣告，就可以要求在一定時間內下架，沒有的話就可以處罰。目前曾對META處罰，其他家就會知道是玩真的，配合程度就很高。

第二個是有一些還想落地的，例如現在在談的蝦皮，或是一些購物平台如拚多多，但礙於法令，若是有中國資金，不能在這裡申請。他們會繞道透過其他第三國，或是透過台灣另外一家公司落地。後面資金來源要合法，一旦合法落地，也是接受管理，在爭取過程當中，會比較安分謹慎一點。

卓榮泰直言，有一些根本不來落地，例如小紅書、tiktok不來落地。tiktok我們跟它要一些…要去下架，它比較配合。小紅書是完全不理會政府對它要求做任何的行為，所以經過它產生的詐騙，詐騙金額已經高達2億元，這2億的受害人非常非常多。而且它裡面除詐騙之外，對兒童青少年的一個傷害，是很多我們的親子團體、媽媽團體一直一直在意。

卓榮泰稱，為了要保護青少年，不在長時間沉淪在一個網站上，以及不受網站裡面不實的或是不當的內容對他身心妨害，我們必須要有所作為，它都完全不配合。現在就透過網頁上沒辦法使用，如果是APP可能要增加很多瀏覽上的困難。

至於小紅書只暫停1年，卓榮泰強調，我們還是言論自由的社會，對於傷害青少年或不實廣告，因為也不能直接處罰當事人，只能阻斷，讓國人瀏覽習慣能不能改變，降低影響力。下一步可能不是時間的問題，可能有更好的科技方式處理，就直接斷掉也不一定。現在也不能講這麼快，就看它們在這1年當中能否做出更好的法律或技術承諾。

