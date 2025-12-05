小紅書遭禁1年！國民黨立院黨團砲轟：最像共產黨的就是賴清德
內政部刑事局昨表示因「小紅書」涉及詐騙案多達上千件，政府要求提出改善卻被已讀不回，加上因國安居認定資安檢測不合格，因此宣布封鎖小紅書1年。國民黨立院黨團今天（5日）舉行記者會砲轟，賴清德政府「抗中」喊的震天價響，結果最像共產黨的就是總統賴清德本人，他們也要求賴清德為打詐不利道歉負責。
針對小紅書遭禁1年，國民黨立院黨團副書記長表示，政府說小紅書2年涉詐2億多元，但刑事局的打詐儀表板顯示，台灣去年遭詐金額高達500億元，臉書一個禮拜就有5800件以上的詐騙通報，小紅書連前三名都排不進去，這不叫打詐，這叫欺善怕惡、選擇性執法，只在乎搞意識形態。
林沛祥諷刺，中國有「網路長城」，現在民進黨也要在台灣蓋「綠色數位長城」，政府這樣做根本擋不住詐騙集團，擋住的是想從上面看美妝、遊資訊的大學生、和想做小生意的網拍賣家等，實際上只是在懲罰台灣人，強迫大家去學怎麼樣「翻牆」。
林沛祥質疑，這更是行政權的無限擴張，是警總復辟，內政部說這是「緊急事件」，但這問題存在2年了，為什麼今天才變緊急，難道是因為打詐國家隊成效太差，趕快找個替死鬼？現在政府隨便找個理由就能封鎖平台，讓平台消失，「這不是獨裁什麼才是？」
國民黨立委許宇甄也批評，政府進入數位戒嚴時代，民進黨政府為了意識形態已經到了不擇手段，把人民當作思想政治犯的地步。
許宇甄指出，Meta公司旗下的臉書和IG，詐騙廣告占總體的97.4％，光是行政處分就多達7萬多件，結果政府只罰款1千多萬元，對這種國際巨擘來說根本九牛一毛，但對詐騙占比微乎其微的小紅書卻動用帝王條款，直接封網，這就是雙重標準。
國民黨團最後提出3點要求，請政府立刻撤回這種擾民又無效的封鎖命令，並要求內政部以同樣標準封鎖詐騙最多的詐騙網站和釣魚網站，請賴清德和整個政府為打詐不利道歉負責。
