小紅書遭禁300萬用戶受影響 郭正亮：民進黨恐流失數十萬票

內政部4日以涉及詐騙案件1706件、財損超過2億元為由，即日起對小紅書APP實施網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間為一年。此舉引發輿論譁然，前立委郭正亮直言，台灣有300萬人使用小紅書，民進黨此舉恐怕惹怒這些使用者，「搞不好少了幾十萬票」。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮4日在個人直播節目中回應網友提問時表示，有網友認為禁止小紅書雖然會讓部分網友不爽，但能讓年輕人不被大陸APP影響，對綠營的正面效益大於負面。郭正亮直言：「他（如果）這樣想，真的是有夠笨的！我用親身的經驗告訴你。」他強調自己一天上網時間至少12個小時，「我真的是專業網紅，在YT。」

內政部下令封鎖小紅書一年。（圖／美聯社）

郭正亮指出，許多媒體與社群平台的內容會互相轉載，「你以為YT就沒有（小紅書瘋傳的影片）？講白了，YouTube更嚴重！」他表示，大陸重要的電視台都有在台灣設立YouTube頻道，所有的節目都有，「真的是這樣，你是擋不住的！」他認為在台灣這種地方，什麼資訊都找得到，對於資訊的尋求根本無法阻擋。

針對小紅書的使用者特性，郭正亮分析，小紅書大部分都在講生活的趣味，這些人大部分對政治沒有興趣，「你搞不好惹怒了他們？惹怒了這些人，到時候民進黨搞不好少了幾十萬票！不要認為這個不可能。」他直言，因為本來小朋友乖乖看小紅書，現在沒了小紅書，也不知道讓他們去玩什麼，所以很難說這樣對民進黨有利。

