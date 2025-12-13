小紅書遭鎖卻「還能正常使用」？他揭2原因全說了

生活中心／周孟漢報導



中國社交軟體「小紅書」因近兩年內涉入1706件詐騙案，而且遭發函後不予理會我國政府提出的改善要求，12月4日遭內政部發布命令暫行封鎖1年。不過，雖然政府已經宣布封鎖，但至今仍有不少台灣民眾能續使用小紅書，且還不用特別翻牆，背後可能的「2大原因」也曝光。





小紅書遭鎖1週「竟還能正常使用」實測結果出爐！他揭「背後2原因」全說了

內政部發布命令暫行封鎖小紅書1年。（圖／民視新聞）





近日不少網友在Threads發文，表示自己的小紅書還是能夠登入，好奇「話說…小紅書不是被禁了嗎？怎麼還是一堆人在用」、「不是封禁了嗎？為何我還可以看得到小紅書很多旅遊攻略指南？」、「不是說要封鎖小紅書嗎？我現在還是可以看小紅書，所以到底有沒有要禁呀！是朝令夕改還是效率不彰？」。

廣告 廣告

小紅書遭鎖1週「竟還能正常使用」實測結果出爐！他揭「背後2原因」全說了

網頁版的小紅書確實已經無法使用。（圖／翻攝自Google Chrome）





對此，民視新聞記者特別進行實測，發現網頁版的小紅書確實已經無法使用，若使用Google Chrome會顯示出「你的連線不是私人連線」的訊息，但若是改用手機APP，則是能正常開啟，雖然一開始有「被登出」，但重新登入後就能使用，小紅書上也有不少台灣網友表示「還活著呢」、「沒事」、「我剛剛才加入，也可以用」，不過也有不少人表示要開VPN（翻牆軟體）才能使用。

小紅書遭鎖1週「竟還能正常使用」實測結果出爐！他揭「背後2原因」全說了

使用手機的小紅書APP，雖然一開始有「被登出」，但重新登入後就能使用。（圖／翻攝自小紅書APP）





眼看每個人的情況都不同，胸腔科名醫蘇一峰便發文分析，猜測有2種可能原因，首先為「技術無法阻擋大家」；其次為「封鎖小紅書風向大逆風」，因此政府還在猶豫，並沒有全力執行，坦言這一波操作下來，反而讓更多人開始使用小紅書，有不小反效果。

小紅書遭鎖1週「竟還能正常使用」實測結果出爐！他揭「背後2原因」全說了

胸腔科名醫蘇一峰分析背後可能的「2大原因」。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）





事實上，台灣政府近期針對小紅書發布行政命令，實施為期1年的「停止解析、限制接取」措施，意指使用台灣網路無法連上小紅書的伺服器，並指出小紅書存在明確的資安疑慮，即便APP沒有開啟，只要保留在手機中，仍有可能持續進行背景資料傳輸，因此「不鼓勵」民眾使用該平台，換句話說，政府的管制重點在於「網路基礎建設層面」，並非強制禁止民眾個人使用。





原文出處：小紅書遭鎖1週「竟還能正常使用」實測結果出爐！他揭「背後2原因」全說了

更多民視新聞報導

台禁小紅書挨轟！中國網友傻眼：來共產黨國生活看看

陳斌華被台記者問到結巴！詹凌瑀酸：國台辦變口吃辦

「助理費除罪化」寫手竟是傅崐萁助理！辦公室回應了

