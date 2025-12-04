小紅書遭限制1年！PTT網友開罵「我們比較像X產黨」：以後是否需要「翻牆」

內政部於今（4）日宣布，針對大陸社群平台小紅書實施為期一年的封鎖措施，原因是該平台在國家安全局的資安檢測中，15項指標全數未合格，並涉及大量詐騙案件。有網友在PTT論壇發文詢問以後使用小紅書是否需要「翻牆」，引發熱議。

內政部於今（4）日宣布，針對大陸社群平台小紅書實施為期一年的封鎖措施。（圖/翻攝自微博）

有網友在PTT發文表示詢問「以後看小紅書要翻牆嗎？」，引發熱烈討論。原PO笑稱，現在我們中華民國政府比較像共產黨，他都完全沒辦法嘲笑對岸強國人。此外，原PO還擔心會不會以後愛奇藝、淘寶都被封掉，甚至在PTT討論總統都會被抓走。

該貼文引發不少網友留言狠酸，「跟黨走好安心」、「黨只准你看小綠書」、「大戒嚴大成功」、「跟黨走好安心」、「笑死了，反對支那理解支那成為支那」、「牆牆連手」、「提前適應」。

內政部指出，這次封鎖是依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條啟動的「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。根據刑事局統計，自去年以來，小紅書在台灣共涉入1706件詐騙案件，造成超過2.47億元新台幣的財務損失。由於平台未依台灣法規提供必要資訊。

小紅書的母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司，至今未回應中華民國政府於2025年10月透過海基會發出的改善要求。

