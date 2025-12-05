小紅書遭「封鎖」！李慧芝：涉詐欺未配合調查、不受管轄

即時中心／温芸萱報導

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》下令，對中國社群平台「小紅書」APP執行停止解析或限制接取，引發社會討論。行政院發言人李慧芝今（5）日表示，小紅書爆發大量詐欺案件後，不但未配合調查，也因不在我國管轄範圍內，無法調閱相關資料，使偵辦受阻。為保障國人財產安全，主管機關依法採取必要處置，行政院也全力支持。

內政部日前依《詐欺犯罪危害防制條例》發布命令，要求對中國社群平台「小紅書」APP進行網際網路停止解析或限制接取，引發外界關注。對此，行政院發言人李慧芝今（5）日表示，政府的核心目標就是防止國人遭受不法詐騙，讓民眾能安心使用各類網路服務。

李慧芝說明，《詐欺犯罪危害防制條例》由行政院在2024年提出，並經立法院三讀通過。依照條例規定，各目的事業主管機關或司法警察機關在認定有「即時處置」必要時，可以依法要求網際網路服務業者停止解析或限制接取特定網站或平台，以阻斷詐騙風險來源。

她指出，「小紅書」在涉及大量詐欺案件後，不僅未配合主管機關的調查與改善要求，也因不受我國法規管轄，使相關資料無法取得，導致偵辦困難。基於國內網路用戶的財產安全，政府對必要的管控措施都會全力支持。

