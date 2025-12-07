小紅書非詐騙網站 學者批內政部擴權

內政部援引《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，認定小紅書涉及詐騙風險，下令封鎖1年，學者認為，中央主管機關此舉已屬過度擴張解釋，封站1年更非法條所賦予的「即時處分」範圍，而是行政命令，明顯擴權。藍委也指出，所謂「詐欺網站」應限於專門用來行騙的「一頁式詐騙」，政府將平台納入封鎖，已超越法律授權。

根據現行《詐欺犯罪危害防制條例》42條，「為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站」，主管機關或司法警察機關在「認有即時處置必要」時，得要求網路服務業者停止解析或限制接取。條文設計重點在於「緊急」與「詐欺網站」兩者並存。

國民黨立委葉元之批評，內政部此舉已曲解法條原意，就像路邊有人詐欺，卻把整條路封了。他指出，法條所稱詐欺網站應指一頁式詐騙這類專用於詐欺的網站，而非小紅書這種平台型服務，政府以此名義封站，已超越法條授權範圍。

法律博士桂宏誠則提出兩項質疑。首先，小紅書本體並無詐欺功能，不符詐欺網站定義，主管機關以此為由封站，已涉及擴權；其次，該條法律僅賦予政府針對「正在發生」的詐騙行為進行緊急處置，並未授權行政機關將整個網站封鎖1年。

桂宏誠強調，此種1年期封站已不是即時處分，而是行政措施，顯示內政部已過度擴張法條解釋，超出法律所能容許的範圍。

然而，吳沛憶、蔡易餘等18名民進黨立委仍提出修正草案，建議將條文中「及」修改為「或」，意即目的事業主管機關與司法警察機關可各自判斷是否需要封阻網站，學界擔憂此舉將使警方得以單方面決定封網，形成更大的權力集中，反而成為民進黨過去批評最多的「警察國家」。