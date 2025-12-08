小紅書館長效應 郭正亮：綠營怕這群人「反中程度下降」
內政部近日以打詐為由，對小紅書APP進行網際網路停止解析，反造成小紅書下載率衝上新高。前立委郭正亮指出，在小紅書能看到大陸最時尚最好的生活攻略整理，這豈不是等於館長的APP版？這反映在20到29歲的年輕人，反中的程度在下降，民進黨就是怕這個。
郭正亮8日在《大新聞大爆卦》節目表示，如果常用小紅書就知道，因為它還沒有很商業化，都是「真人推薦」，所以推薦的準度很高，真的方便很多人作整理，比如旅遊攻略、美白攻略、買服裝要去哪裡買等等，百分之70都是女性。
郭正亮強調，剛好是比較不關心政治，國民黨接觸不到的選票，所以藍營應該要大力支持小紅書使用者，去批判封禁小紅書的行為。「一定會得到很多年輕女性的票！」他已經看到一大堆人留言，小紅書就是看他平常生活要用的東西，最近雖然有一些政治的東西，但都跳掉了，他們根本就沒有在看。「坦白講，我每天都看小紅書，我也沒在看政治！」他主要是上去學語言，還有學人工智能的使用。
郭正亮指出，小紅書上都有各式各樣的人寫攻略，根本都幫你整理好了，太方便了，準度比抖音、YT還好。這會有一個效應，因為它主要是在大陸，所以你就會看到大陸最時尚、做得最好的生活攻略的整理，那這豈不是等於館長的APP版？就是帶你去大陸走走看看。
「那你就會看到，大陸原來已經到這個程度了！」郭正亮直言，這反映在20到29歲的年輕人，反中的程度在下降。我們台灣現在最反中的，是30到39歲，就是太陽花那一代。這表示什麼？就是當跟大陸有更多接觸，你的敵意就會下降，就會知道大陸有好東西值得學習。
郭正亮直呼，民進黨就是怕這個！也不是針對年輕女性，就是怕你「知道太多」，所以要封。不過大家也會知道怎麼「繞」，方法非常多。
