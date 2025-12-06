「小紅書」不配合打詐 無法監管依法封鎖

記者吳典叡／臺北報導

「小紅書平臺」因涉詐案多且對發函「已讀不回」，不配合政府打詐政策，遭內政部宣布暫封鎖1年。內政部警政署昨日嚴正指出，Meta、TikTok、Google及LINE等4大業者，都已依《詐欺犯罪危害防制條例》公告為「納管業者」，僅有小紅書置之不理，不配合打詐，致使無法監管打詐，已符合詐防條例42條所定「緊急案件」要件，實施「停止解析」於法有據（如左圖，內政部提供）。

警政署表示，相較於小紅書拒絕溝通，Meta（Facebook、Instagram、Threads）、TikTok、Google（YouTube）及LINE等4大業者7個平臺，我國使用者不但眾多，4大業者皆已依該條例公告為「納管業者」；除需遵守我國法律，接受政府監管，並於國內設有法律代理人處理相關爭議，採行「強制身分驗證」及「防詐計畫審查」等高強度監理機制，與小紅書平臺完全無法聯繫之情況截然不同。

廣告 廣告

警政署強調，政府對納管平臺業者均採取「嚴格監理、依法重罰」治理模式，對小紅書採「停止解析」，也因小紅書拒不配合接受管理，二者處置方式雖異，但打擊詐欺目標完全一致，對於所有違規者一視同仁、絕不寬貸。

若追查小紅書平臺，警政署指出，依刑事警察局165專線數據統計，自113年1月至今年11月，受理涉及「小紅書平臺」的詐欺案已達1706件，財損金額達新臺幣2億4768萬餘元，其中1件被害金額也達820萬元，該平臺明顯淪為詐欺犯罪的溫床。同時，國安局也於今年7月2日發布檢測結果，對於包含小紅書平臺在內的5款中國大陸製App進行資安抽檢；其中，小紅書在15項檢測指標中「全數違規」，存在「過度蒐集個資」與「權限濫用」等重大資安疑慮。