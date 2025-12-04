「小紅書」將遭封鎖1年！梁文傑稱無關兩岸：這是針對詐騙和假訊息

記者盧素梅／台北報導

「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，內政部與刑事局今（4）日下午宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此，陸委會副主委梁文傑表示，這是針對詐騙和假訊息，這不是針對哪一個國家的App軟體，並不是跟兩岸有關。

刑事局4日下午指出，「小紅書」APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，自今年起已涉及1,706件詐騙案件，造成財損2億4,768萬元。該平台近期於台灣使用量急速成長，執法機關因無法依法調取資料導致偵辦困難，形成法律真空。因此政府將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對該APP發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

廣告 廣告

陸委會下午舉行例行記者會，有媒體詢問，小紅書遭禁止一年的回應，梁文傑首先反問「小紅書有遭禁嗎？」他隨後說，這是針對詐騙和假訊息，這個部分針對的不是哪一個國家的App軟體，它是針對這個任何跟詐騙有關的，所以這個部分就請內政部或刑事局來做回答，這並不是跟兩岸有關。

先前陸委會主委邱垂正曾經表示，一直高度懷疑小紅書是否為統戰工具，陸委會也高度警惕，一直與相關主管機關討論這個問題，他認為進一步從法制面規管，已經到非常必要的關鍵時刻。

更多三立新聞網報導

你有小紅書？涉1706件詐騙！財損達2.4億 內政部下重手「台灣禁用1年」

林志玲罕在鏡頭前淚崩！慶生看到蛋糕秒哭 狀態震撼全網：沒想到51歲了

一堆人在使用！數發部揭這5款高風險APP：個資、相片恐被看光

中國網友跪求TWICE台北加場門票！貼文「1用詞」疑貶低台灣挨轟：別來了

