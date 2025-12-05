小紅書「已讀不回」不配合打詐 民進黨支持限流：不能給差別待遇

民進黨支持不能給不回應執法要求的「小紅書」特別待遇。 圖：翻攝自民進黨臉書

[Newtalk新聞] 內政部對中國社群APP「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。對此，民進黨今（5）日表示，支持警方依法打詐、保護資安，不能給不回應執法要求的「小紅書」特別待遇。

民進黨今透過臉書發文表示，內政部限流「小紅書」，原因很明確，包括「違反我國法律」、「不配合打詐」。此外，警政署刑事警察局表示，Meta、Google、LINE、TikTok等其他平台業者，都有依據我國法律，配合提供窗口，回應執法要求，共同打擊詐騙，就只有「小紅書」已讀不回。

民進黨指出，根據警方說明，「小紅書」未設立在台法律代表、對我國政府公文已讀不回，使得去年950件、今年756件國人遭詐騙的案件「無法調閱資料」，偵辦極為困難，財損金額超過新台幣2億元。

民進黨提及，根據國安局與數發部檢測，中國製的APP，許多都有資安風險。其中違規最多、漏洞最大的就是「小紅書」，15項指標「全數未合格」，包括蒐集用戶敏感資訊、過度要求權限、擷取生物特徵、回傳中國伺服器、未使用時仍持續回傳資訊等，都會嚴重侵犯使用者的隱私與安全。

民進黨表示，為了保護國人，不讓詐騙受害者求助無門，內政部發文請「小紅書」母公司依法提出具體改善作為卻被「已讀不回」後，才決定依據《詐欺犯罪危害防制條例》，限流「小紅書」一年，希望「小紅書」母公司能配合我國法律。民進黨支持警方依法打詐、保護資安，不能給不回應執法要求的「小紅書」特別待遇。

民進黨秘書長徐國勇也說，隨著科技進步與社群媒體發展，資訊網絡流通迅速，民進黨政府對守護民眾的資訊安全不遺餘力，並將持續推動打詐，杜絕詐騙行為蔓延。

