小紅書「已讀不回」 臉書、LINE等配合打詐「已下架逾20萬筆」

小紅書已讀不回，打詐指揮中心揭，臉書、LINE等配合下架涉詐廣告與帳號逾20萬筆（圖／翻攝自pixabay）

「小紅書」涉入詐騙金額高達2.4億元，資安監測全數不合格，母公司對於內政部函請提出改善作為還已讀不回，依《詐欺危害防制條例》被停止解析及限制接取1年。行政院打擊詐欺指揮中心11日表示，政府與平台業者合作共同圍堵詐騙，積極下架各類詐騙廣告，根據內政部警政署刑事警察局統計113年8月份至114年11月份已通報Meta涉詐廣告11萬2,054則、Google涉詐廣告4,472則及LINE涉詐帳號9萬2,831筆，各平台業者均依法配合下架，合作打擊詐欺已見成效。

打詐指揮中心11日上午與納管之四大網路廣告平台業者（Meta、Google、LINE、TikTok）及相關部會舉行定期意見交流會議，深入討論近期詐騙手法演變、源頭防詐技術及平台治理需求，強化平台與政府協作的效率與防護力，具體改善平台服務品質。

打詐指揮中心指出，四大業者握有龐大資源與資訊，更可利用平台自身優勢偵查、判斷，提前阻絕詐騙，政府與平台業者合作共同圍堵詐騙，積極下架各類詐騙廣告，根據內政部警政署刑事警察局統計113年8月份至114年11月份已通報Meta涉詐廣告11萬2,054則、Google涉詐廣告4,472則及LINE涉詐帳號9萬2,831筆（含專案停權7.3萬），各平台業者均依法配合下架，合作打擊詐欺已見成效。

打詐指揮中心提到，為持續研判趨勢、盤點問題、預擬對策、超前部署、控管風險，本次會議從「減少接觸」面向，研擬精進技術面阻斷措施，減少民眾接觸機會，探討改善疑似詐騙廣告推播機制、偽冒名人帳號辨識技術等議題。會中打詐指揮中心另提出請業者依「詐欺犯罪危害防制條例」第30條發布詐欺防制透明度報告並適時發布新聞稿說明防制詐欺成效、請業者提供使用者點選檢舉詐騙廣告或不再推播該類資訊之功能，並以適當方式告知民眾該路徑管道、請業者主動積極自主巡查以防名人帳號再次被偽冒、預定於明（115）年1月於「165全民防騙網」公告詐騙被害人所接觸的網路廣告平台業者等建議；業者會中表示今日所討論的議題與建議，涉及法遵事項會遵照辦理，其餘事項會攜回積極進行技術性調整並適時讓使用者瞭解，另業者皆表示仍會持續積極與政府機關緊密合作並配合政府打擊詐欺政策，以維護民眾權益。

打詐指揮中心指揮官馬士元表示，鼓勵四大網路廣告平台業者持續定期參與研商，也感謝各公司美日韓高層多次來訪，溝通打詐策略、共享資安情報與精進防制詐騙機制，在詐騙樣態分析、系統介面優化、帳號下架均得到相當成果，近期各業者也配合法規規定期程提出透明度報告。在公私協力下相關打詐政策逐步發揮抑制效果，後續將持續強化與平台業者合作，共同降低網路詐騙威脅，為國民守護畢生積蓄，讓詐騙集團沒有可乘之機。

