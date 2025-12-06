小紅書「已讀不回」被禁！蔣萬安開嗆卓榮泰：反中反到自己變共產黨

記者陳思妤／台北報導

「小紅書」涉入詐騙金額高達2.4億元，資安檢測不合格，母公司對內政部函請提出改善作為也「已讀不回」，依法被停止解析及限制接取，暫定1年。行政院長卓榮泰昨（5）日更直言，小紅書是來自中國，是放任不自由的言論來傷害台灣的言論自由。不過，台北市長蔣萬安不以為然，今（6）日開嗆，「現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？反中反到自己變成共產黨！」

卓榮泰昨天表示，小紅書、TikTok等根本不來落地的，TikTok面對政府要求下架等行為比較配合，後續也有相關法律上的保障程序要突破，但小紅書是完全不理會政府的任何要求，經由小紅書產生的詐騙金額已經高達2億，受害人非常多。

廣告 廣告

卓榮泰也點出，除了詐騙之外，小紅書對兒童、青少年的傷害，也是親子團體一直在意的，為了保護青少年不長時間沈淪在網站上，以及不受網站裡不實、不當內容對身心造成的影響，政府必須有一些作為，但小紅書完全不配合。他說，小紅書來自中國，是一個高度言論不自由的地方，「他們放任這種不自由的言論來傷害我們的言論自由，這個政府是不能接受的」。

蔣萬安今天上午出席木柵國小120週年校慶，會前被媒體問到此事。他表示，打擊詐騙一定是要做的，但是標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的做法是沒有章法，甚至別有目的。他說，如果民進黨政府執意要這樣做，那一個月後就來檢視打詐成效。

蔣萬安也開嗆卓榮泰，「現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？反中反到自己變成共產黨！我想這個人民會無法理解，也沒辦法接受」。

而國民黨、民眾黨昨天再度聯手否決《財政收支劃分法》覆議案，卓榮泰則說，對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。對此，蔣萬安也稱，覆議被否決後，「依照憲法該怎麼做，我想行政院非常清楚」，依照憲法就應該要執行。

更多三立新聞網報導

媒體人提蘇貞昌「當年1堅定立場」：小紅書裝死不守法該禁

小紅書「已讀不回」遭禁 卓榮泰：若TikTok「只回應不改善」也不能容忍

藍白否決再修版《財劃法》覆議 行政院：不會也不能執行違法的法案

財劃法覆議遭否決 卓榮泰轟立院「違反議事倫理」：沒有必須執行的壓力

