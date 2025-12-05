小紅書「已讀不回」遭禁！劉世芳：在台未設代理人、視打詐法規於無物

內政部長劉世芳今（5日）指出，小紅書近2年涉詐案1706件，卻對台灣要求改善的發函「已讀不回」。資料照。李政龍攝



內政部昨天宣布對中國社群媒體「小紅書」祭出禁令，引發網路正反討論，在野黨更批評這是「網路戒嚴」。內政部長劉世芳今（5日）指出，小紅書近2年涉詐案1706件，卻對台灣要求改善的發函「已讀不回」，她直言，小紅書視打詐法規於無物，在台灣沒有法定代理人，政府當然不支持。

劉世芳今天在立法院受訪時表示，政府是「依法行政」，小紅書在台灣沒有落地，也無檢警調能聯絡的對象，對於相關要求已讀不回，因此政府才會按照行政程序，透過海基會發函通知小紅書上海母公司，完成行政程序，並按照程序請數發部、TWNIC幫忙，限制接取及禁止解析，這都是在「詐欺危害防制條例」第42條規範的範圍內。

劉世芳直言，台灣是有法治的地方，其他社群平台臉書、LINE都按照台灣規範，在台有法定代理人且與政府聯繫防詐業務，並按照打詐指揮中心要求下架相關涉詐帳號。相較之下，小紅書在台灣沒有法定代理人，且政府為了詐騙案件聯繫小紅書母公司非常多次都被「已讀不回」，簡直視打詐條例於無物，政府當然不予支持。

劉世芳強調，政府對小紅書沒有黨派色彩疑慮，而是只要到台灣做生意，就應該遵守相關法規。她強調，政府以《詐欺犯罪危害防制條例》第42條處置小紅書，或許會引起各方不同意見，但是條例確實明確規範，為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站，認有即時處置之必要時，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

