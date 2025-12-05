小紅書「已讀不回」遭禁 卓榮泰曝TikTok「只回應不改善」：也不能容忍

記者劉秀敏／台北報導

行政院長卓榮泰（圖／行政院提供）

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對中國社群APP「小紅書」祭出網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年，引發熱議。行政院長卓榮泰今（5）日接受廣播節目專訪時表示，小紅書完全不理會政府的任何要求，而TikTok雖然對政府的要求會有所回應，但如果只是有回應卻不改善，「我們也不能容忍。」

卓榮泰今日接受廣播節目《寶島全世界》專訪，主持人鄭弘儀談及小紅書遭禁一年，許多人好奇「抖音為什麼不禁？」卓榮泰說明，平台分成幾個階段來處理，第一是在台灣有落地的國際平台如Meta、Line、Google、Threads等，有落地就可以找到負責人、公司在哪裡，揭收到詐騙不實廣告時，就可以要求在時間內下架，沒有做就可以處罰，像是Meta就被處罰了幾百萬。

卓榮泰接續指出， 第二是有一些想落地的平台如蝦皮、拼多多等，但礙於法令、有中國資金問題，就會繞道第三國或透過其他公司落地，一旦合法後也是接受政府管理。而像小紅書、TikTok等根本不來落地的，TikTok面對政府要求下架等行為比較配合，後續也有相關法律上的保障程序要突破，但小紅書是完全不理會政府的任何要求，經由小紅書產生的詐騙金額已經高達兩億，受害人非常多。

卓榮泰說，除了詐騙之外，小紅書對兒童、青少年的傷害，也是親子團體一直在意的。為了保護青少年不長時間沈淪在網站上，以及不受網站裡不實、不當內容對身心造成的影響，政府必須有一些作為，但小紅書完全不配合。 換句話說，小紅書來自中國，是一個高度言論不自由的地方，「他們放任這種不自由的言論來傷害我們的言論自由，這個政府是不能接受的。」

鄭弘儀追問，所謂「TikTok比較配合」具體是什麼？卓榮泰表示，就是政府要求TikTok做一些行為，TikTok會有所回應，「但這個我們也不是放任，如果它持續這樣子，只是有回應，但是不改善的話，我們還是認為應該要有一致的標準來處理。」會給一個更長的時機來觀察，但影響面還是非常大，會請相關單位再強調一下，要回應也要改善，「如果只是回應而不改善，結果是一樣的，我們也不能容忍。」

至於為什麼是禁止一年？卓榮泰則說，這表示我們還是一個言論自由的社會，對於這些傷害青少年或不實廣告的，因為也不能直接處罰當事人，只能阻斷，看國人的瀏覽習慣能不能改變，降低它的影響力。鄭弘儀好奇，如果小紅書繼續不理呢？卓榮泰回應，那下一步可能就不是時間問題，「我們應該有更好的這種科技的方式可以來處理，可能就直接斷掉也不一定」。但現在他也不能講這麼快，就看小紅書能不能在這一年當中，給出更好的法律或技術上的承諾。

