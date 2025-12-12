小紅書「已讀不回」 4大平台下架涉詐廣告與帳號破20萬筆

〔記者鍾麗華／台北報導〕小紅書近2年涉詐案1706件，而且對我政府的發函「已讀不回」，因而遭暫禁一年，行政院打擊詐欺指揮中心表示，政府與平台業者合作共同圍堵詐騙，根據刑事警察局統計，自去年8月至今年11月，已通報Meta涉詐廣告11萬2054則、Google涉詐廣告4472則及LINE涉詐帳號9萬2831筆，且各平台業者均依法配合下架。

行政院昨晚發布新聞稿指出，打詐指揮中心與納管的4大網路廣告平台業者(Meta、Google、LINE、TikTok)及相關部會舉行定期意見交流會議，討論近期詐騙手法演變、源頭防詐技術及平台治理需求，強化平台與政府協作的效率與防護力，具體改善平台服務品質等議題。

廣告 廣告

打詐指揮中心指出，四大業者握有龐大資源與資訊，更可利用平台自身優勢偵查、判斷，提前阻絕詐騙，政府與平台業者合作共同圍堵詐騙，積極下架各類詐騙廣告，根據內政部警政署刑事警察局統計去年8月至今年11月份已通報Meta涉詐廣告11萬2054則、Google涉詐廣告4472則及LINE涉詐帳號9萬2831筆(含專案停權7.3萬)，各平台業者均依法配合下架，合作打擊詐欺已見成效。

打詐指揮中心表示，會中也探討改善疑似詐騙廣告推播機制、偽冒名人帳號辨識技術等議題，並請業者依「詐欺犯罪危害防制條例」第30條發布詐欺防制透明度報告、適時發布新聞稿說明防制詐欺成效、提供使用者點選檢舉詐騙廣告或不再推播該類資訊的功能、主動積極自主巡查以防名人帳號再次被偽冒，也說明「165全民防騙網」明年1月將公告詐騙被害人所接觸的網路廣告平台業者。

業者會中表達，會議內容涉及法遵事項會遵照辦理，其餘事項會攜回積極進行技術性調整，並適時讓使用者瞭解；且會持續積極與政府機關緊密合作，並配合政府打擊詐欺政策。

打詐指揮中心指揮官馬士元說，鼓勵4大網路廣告平台業者持續定期參與研商，也感謝各公司美日韓高層多次來訪，溝通打詐策略、共享資安情報與精進防制詐騙機制，在詐騙樣態分析、系統介面優化、帳號下架均得到相當成果，近期各業者也配合法規規定期程提出透明度報告。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國台辦發言人「跳針結巴」被台媒問倒！梁文傑酸：聽君一席話、還是一席話

自由說新聞》小粉紅「call in嗆台灣」慘被邏輯電爆！苗博雅神回一句對方尷尬了

台灣記者提問讓國台辦慌了手腳 沈榮欽：另一答戳破了國民黨謊言

傅崐萁對連署助理費除罪化撤案助理「查水表」？藍助理嗆：有種開除我

