小紅書一年詐損破2.4億 內政部出手封殺限流

內政部刑事局今（4 日）召開「涉詐高風險 APP 發布暫行措施」記者會，正式宣布對在台擁有超過 300 萬用戶的社群平台「小紅書」採取最嚴厲的管制手段。據刑事局統計，小紅書自去年起至今已涉入 1706 件詐騙案件，累計財損高達 2 億 4768 萬元。再加上國家安全局先前進行資安檢測，15 項指標全數未通過，政府認定該平台已成為高度涉詐與資安風險來源，因此啟動緊急處置機制。

內政部表示，今年 10月間，透過海基會正式函請小紅書母公司「行吟信息科技（上海）有限公司」依法提出改善作為，但至今業者完全沒有回應，甚至拒絕提供必要資料，導致執法機關在偵辦詐騙或協助受害者求償時面臨重大困難。該平台在台急速擴張，一年內新增超過百萬名使用者，但卻迴避中華民國法律管轄，使詐騙行為難以追查，形成被害人「求償無門」的法律真空。

在情資研判與實際案件均顯示平台風險急遽升高的情況下，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第 42 條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間一年。後續將視小紅書是否願意善意回應、確實配合台灣法規並改善資安問題，再研議是否解除限制或進行進一步處置。

內政部強調，這次對小紅書的限制措施並非首例。全國政府機關今年 1 至 11 月已依詐防條例通報並停止解析的涉詐網站高達 4 萬 5094 組，顯示政府持續嚴格把關網路安全，並非針對特定平台採取特殊待遇。

刑事局也表示，像是 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等國際企業，都已依我國法令設置法律代表人並配合執法要求，展現共同打擊詐騙的態度，因此其他在台提供服務的平台同樣有義務遵守台灣法律。

面對詐騙風險與資安疑慮，內政部呼籲 Google 等國際廣告平台應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書相關廣告，也提醒國人切勿再下載或使用小紅書，已安裝者應立即停止使用，並改採其他具備資安保障與法遵能力的合法平台。政府未來也將持續要求國內外網路服務業者強化遵法措施，提升服務品質，與政府共同維護國人的資訊安全與交易權益。

