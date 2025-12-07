小紅書「最強功能」民進黨怕了？退將：怕發生館長現象

小紅書因旅遊、生活、美妝等推播功能而流行，近日竟遭民進黨政府找理由封禁。 （示意圖／Shutterstock／達志）

內政部近日以涉詐1706件、財損逾2億為由，針對大陸APP「小紅書」進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年，引發批評。退役少將栗正傑表示，小紅書最強的就是演算法推播，能幫年輕人找到很多喜歡的東西，民進黨怕發生像館長現象，他們沒有自信。

栗正傑7日在《張雅婷辣晚報》節目表示，小紅書裡面有很多大陸旅遊資訊，以年輕人來講，當沒有資訊鴻溝，他們就能了解這些事。那民進黨在怕什麼？怕「自己」！他們對我們自己台灣的年輕人沒有自信，對台灣旅遊、文化、年輕人喜歡這些東西，民進黨沒有自信！

栗正傑強調，所以民進黨怕發生像「館長現象」，館長陳之漢今年9月去上海玩了以後，很多年輕人看了發現，原來上海是這麼好玩、這麼開放、這麼熱鬧，他們就會產生好奇心，想要去上海玩，民進黨怕的是這個。

栗正傑指出，因為小紅書最強的一點是他的「推播」，他會去演算，知道你喜歡什麼，喜歡旅遊就推旅遊給你看，喜歡服裝就推服裝給你看。一推播之後，會發現大陸有很多衣服性價比、CP值很高，又便宜又好看、美觀，所以很多年輕人就會想要去大陸買這些衣服。

「舉一個我自己親身的例子。」栗正傑提到，台灣有一家在賣禦寒衣物，大陸推薦的同樣品質衣物，價格只有4分之1不到，不只達到禦寒效果，穿起來還非常美觀，「那你說，這個以後對台灣有多大影響？」

栗正傑直言，接下來可能就是禁抖音、TilTok，就像鄭麗文說的築起數位長城，就是不讓你看見大陸有什麼好康的，發展進步得如何。

