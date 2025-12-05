小紅書「未在台落地」遭封一年！日後申請由誰主管？數發部回應了

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

中國社群平台小紅書因多次被檢舉含有詐騙內容，加上資安檢測不合格，內政部昨（4）日宣布對其啟動為期一年的「停止解析與限制接取」措施。消息曝光後引發政治層面的討論，內政部長劉世芳也強調，小紅書目前在台並未落地，至於若未來申請落地由誰審核，數發部已給出回應。

中國社群平台小紅書因多次被檢舉含有詐騙內容，加上資安檢測不合格，內政部日前宣布對其啟動為期一年的「停止解析與限制接取」措施。（圖／美聯社）

內政部指出，小紅書長期存在詐騙訊息，且未配合改善，因此啟動封鎖程序；同時強調小紅書目前並未「在台落地」，也就是沒有正式向台灣申請設立服務。外界關注若小紅書日後想在台落地，應由哪個單位負責審核，內政部表示這需視平台的業別而定。

數發部則進一步指出，業者若要落地，需先向經濟部申請業別，再依照業務性質交由不同機關審查；若屬中資企業，還須經投審會與陸委會確認資金背景。若是網路廣告或電商平台將由數產署管理；若屬交友軟體則歸內政部，若為網路銀行 App 則由金管會負責，一切將依申請類別而定。

