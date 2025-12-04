「小紅書」涉上千詐騙案 內政部祭限制流量1年

資安風險無所不在，警方從中國的小紅書APP中，發現有詐騙集團透過假投資、假網拍，或是假交友方式，再轉為加為line好友進行投資詐騙，去年至今已經涉入1700多件的詐騙案。

刑事局詐欺犯罪防制中心主任張文源說明，「今年從1月到11月，總共件數是756件，但是財損已經超過去年的金額，達到了1億1477萬餘元。」

事實上，數位發展部3日已經說明中國的小紅書、抖音、微博、微信，以及百度雲盤，5種APP的使用風險，要求公務人員不得安裝使用。內政部4日先對小紅書發布網際網路停止解析，以及限制接取的處分命令，限制流量速度。

內政部次長馬士元表示，「如果你的平台在中華民國境內要運作，要讓民眾使用，那你就必須要接受中華民國的法律管轄，而且要回應我們對於在平台上面，有各式各樣違法違規的行為的一個改善。」

處分命令的期間為1年，預估300萬的用戶受到影響，會請台灣網路資訊中心協助執行。專家表示，相關處分會讓小紅書失去蒐集用戶個資的可能。

台灣網路資訊中心董事長黃勝雄回應，「之前有聽說他們在法規面，有在評議這個事情，我們會以收到處分書，再依照處分書的內容來執行。」

台科大兼任副教授羅天一指出，「你如果打開的話，他不能接取你所輸入的東西，也進一步不能去解析你所使用的內容。那對這個平台業者來講，他就沒有作用，通常業者他所需要客戶的使用資料、客戶的使用習性，來做市場分析使用。」

內政部強調，在台灣提供服務的平台，都必須接受台灣法令的限制，像是Google等國際公司都有設置法律代表人，配合台灣執法，可是小紅書對於我政府的去函完全不回應，也沒有建立管道讓台灣用戶申訴，因此呼籲民眾停止下載、使用小紅書。