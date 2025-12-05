小紅書「涉上千詐騙」被封1年！教授示警：「這款」APP才是真問題
即時中心／黃于庭報導
隨著網路越來越發達，詐騙型態也日新月異，各大社群平台儼然成為犯罪集團鎖定目標，雖台灣詐騙犯罪已經呈下降趨勢，但是每月總財損仍達數十億元。內政部首度對中國APP「小紅書」開鍘，其15項資安檢測全數不合格，將發布「停止解析及限制接取」命令，封鎖為期1年。對此，成大教授李忠憲直言，封小紅書只是開始，真問題藏在其他APP當中。
李忠憲表示，社會要不要封禁抖音，其實不只是技術問題，而是文明如何自我防衛的問題，小紅書資安15項全不合格、牽涉上千件詐騙案，所以被封1年；然而，抖音的演算法能在每3秒塑形1次注意力、情緒與價值觀。
接著，李忠憲進一步分析，此手法在政治裡叫做「他者透過你看不見的方式，決定你成為誰」，如果外國政權掌握你的臉、你的聲音、你的社群網路，甚至掌握你下一秒會被什麼激怒或催眠，那麼封不封它，就不再是行政決定，而是一個民族要不要選擇保護自身心智邊界的問題。
最後，李忠憲認為，小紅書被封1年，是國家終於補上第一道防線；而抖音，是我們能否守住「自由意志最後的領土」的考題。
事實上，針對小紅書遭封鎖一事，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨日也回應道，這是針對詐騙案、假訊息，並非針對哪個國家APP，而是任何跟詐騙相關。
