「小紅書」涉詐過多封鎖一年 賴士葆諷：LINE今年涉詐超過3萬件都沒事

國民黨立委賴士葆。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 刑事局今（4日）宣布，中國的行動應用程式「小紅書」從去年至今，涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，內政部依法，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。國民黨立委賴士葆則諷刺，LINE涉詐已超過3萬件，曾經，我們嘲笑對岸獲取資訊必須翻牆「翻牆」，遭詐最多的臉書、LINE卻沒事，果然「綠共」。

刑事局說明，「小紅書」在台用戶超過300萬人，但國安局資安檢測有15項指標全數不合格，且自2024年迄今涉入1706件詐案，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年，也就是，台灣封鎖小紅書的網路連線路徑，未來除非使用如VPN連上其他國家繞過台灣網路，否則在台將無法使用小紅書。

「台灣網路自由也走向『翻牆』的一天。」賴士葆則感嘆，內政部決定封鎖小紅書，理由是涉詐1706件，財損高達2億多元，然而，LINE光是去年就涉詐5萬8000多件，今年也已超過3萬件，現在由國安局針對中國軟體調查，以打詐為名，行黨意中斷中國聲音之實。

內政部以新聞稿說明，為保障台灣用戶個資安全，今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但至今業者沒有任何回應。由於中國曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則直接禁用，且「小紅書」迴避中華民國法律管轄，對台灣用戶及在該平台開店的商家來說，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險。

內政部指出，自今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有45094組，這次對「小紅書」停止解析、限制接取並非首例。凡在我國境內提供服務的網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括： Meta（Facebook）、Google、Line、TikTok等主要國際平台，都已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台也有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。

