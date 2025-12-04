「小紅書」涉1706件詐欺 內政部暫行封鎖1年

記者郭曉蓓／臺北報導

內政部警政署今（4）日表示，「小紅書」APP在臺用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格；該APP自民國113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，內政部對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。另請國人不要下載、不要使用該APP，請改用受政府監管的合法平台。

警政署刑事局今日召開「內政部守護民眾資訊安全．對涉詐高風險APP發布暫行措施」記者會，由內政部政務次長馬士元主持。馬士元說明，「小紅書」經國安局資安檢測15項全數不合格，有過度要求權限、蒐集個資 (如通訊錄、信用卡號、生物特徵等)、逕自上傳非必要個資等問題，一旦民眾同意授權可能導致個資外洩而遭盜刷，或使用習慣、愛好遭利用於詐騙犯罪等問題。

馬士元表示，嚴重的是，113年截至目前， 涉及「小紅書」的詐騙案件已達1,706件，財損金額高達2億4,768萬 餘元。由於該公司完全無法配合我國司法單位調閱資料，造成偵辦困難，這讓「小紅書」在臺灣形同處該「法律真空」狀態，被害人往往求償無門。

為填補漏洞，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

內政部表示，這項決定並非倉促之舉。行政院今年10月14日就透過海基會發函給小紅書位於上海的母公司中國行吟信息科技，要求依法提出改善作為，但至今業者沒有任何回應。中共曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則直接禁用，顯示小紅書本身就對社會或資通安全都有相當危害，政府若坐視不管，就是公權力的棄守。

內政部強調，凡在我國境內提供服務的網路社交平台或APP，均須接受我國法律管轄，包括Facebook、Google、LINE等國際大廠，都已配合我國法令設立法律代表人，並恪遵法律義務，展現配合政府打擊詐欺的立場。其餘在臺營運的平台也有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。

內政部表示，此次對「小紅書」停止解析、限制接取並非首例，而是政府機關持續把關涉詐危安的一環。統計今年1至11月，各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5,094組。

內政部呼籲Google等平台業者善盡企業社會責任，全面停止刊登「小紅書」廣告，也請國人為了個人個資與荷包著想，不要下載、不要使用該APP，請改用受政府監管的合法平台。未來政府持續要求國內外網路平台及APP業者強化法遵作為，具體改善各項服務，保障國人權益與安全。