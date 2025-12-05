即時中心／黃于庭、洪怡珊報導

科技持續進步，詐騙手法也更加無孔不入，犯罪集團鎖定各大社群平台下手，藉此騙取民眾個資、金錢，台灣詐騙犯罪每月總財損更高達數十億元。內政部經查中國APP「小紅書」15項資安檢測不合格，下令對其封鎖為期1年。對此，總統府發言人郭雅慧今（5）日回應，尊重內政部決策。

「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，該APP自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。

廣告 廣告

為因應情資研判及實際偵辦所揭示之高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

不過，該政策一出，引發部分民眾抱怨，臉書、LINE等平台詐騙更加猖獗，怎麼先禁小紅書。對此，郭雅慧回應，內政部第一時間就有跟國人報告、說明，因為詐騙案件沒辦法配合政府追查，還有一些資安檢測並沒有合格，「我們尊重內政部決策，也表達我們的支持」。

原文出處：快新聞／小紅書「破千件詐騙」竟拒配合！內政部開鍘封鎖1年 總統府發聲了

更多民視新聞報導

北市信義區女子深夜拎兩袋貓屍遭抓包 網怒批動保處消極不作為

陳玉珍推助理費除罪化 律師轟「貪污就地合法」：每年自肥680萬

中埔鄉地方創生2.0計畫 再獲國家發展委員會核定2532萬元

