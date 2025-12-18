（圖／本報系資料照）

台北市政府預定12月27、28日赴上海出席雙城論壇，民進黨台北市議員顏若芳、簡舒培及社民黨市議員苗博雅群起攻擊市長蔣萬安，要求蔣萬安赴上海時交涉讓小紅書提供資料，讓警察局偵破詐騙案。民進黨政府阻礙雙城論壇在前，打詐無功在後，無能治國顯露無遺。

內政部宣布封鎖小紅書1年，理由是小紅書去年起共涉及1706件詐騙案、造成2億多元財損。但根據數發部「網路詐騙通報查詢網」顯示，臉書才是詐騙媒介的最大宗，過去30天超過5萬件；Threads列居第二；IG列居第三。依據警政署統計，小紅書過去兩年涉及詐騙案件共1706件（2024年950件，今年1至11月756件），遠不及臉書九牛一毛，然而民進黨人為這「一毛」興師問罪，根本畫錯重點。

廣告 廣告

事實上，與民進黨人所說的正好相反，小紅書用戶族群年齡甚低，約18～35歲，不是經濟能力強的被詐騙目標，社群平台標榜「全世界的好東西」創建生活上吃喝玩樂的優質內容，相較其他平台多更多。解讀上述官方數據可知，小紅書自我管理良好，是績優生，而臉書才是詐騙集團的溫床，一犯再犯、抓不勝抓、沒完沒了。要怪，只能怪民進黨以意識形態誤國，「沒出息」！

小紅書竄紅要拜美國今年初意圖封鎖TikTok時，「TikTok難民」集體跳槽到小紅書，如果小紅書的詐騙風險這麼高，美國為何不封鎖小紅書？封鎖一個小紅書，賠上台灣的言論自由，民進黨的進步價值全毀！

立法院三讀通過的法案，卓揆宣稱「不副署」，公然嗆在野黨「不敢倒閣」，引發憲政危機，這也是民主進步黨破天荒導出的民主危機。如果對照最近國防部炸藥、彈藥標案，竟淪為一群室內裝修業、鞋商、菸酒、茶商、農藝、廚衛用品等綠友友的俎上肉，吃相難看；民進黨人此時此刻反而群起猛打小紅書「詐騙」，只能說難怪打詐毫無建樹，只能說這就是賴清德總統所說「中華民國憲法是災難」，但這些災難何以致之？何不照照鏡子。

只能說，2026選舉，綠不怕輸、也輸不怕，現在能撈就撈、能搶快搶。地緣政治軍事競賽逐漸明朗之際，民進黨政府卻當作垃圾時間擺爛到底，嗚呼哀哉拿賴政府沒轍，這才是台灣人的悲哀！（作者為資深媒體人）