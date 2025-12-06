小紅書、臉書都輸了！台灣人最愛「社群APP」曝光 7成人滑不停

生活中心／朱祖儀報導

小紅書遭內政部封鎖1年。（圖／資料照）

大陸APP小紅書在台用戶超過300萬人，但因涉及過多詐騙事件，遭內政部封鎖1年，消息曝光掀起兩派論戰。但其實在台灣最受歡迎的社群平台並不是小紅書，根據資策會產業情報研究所（MIC）最新調查，發現台灣網友最常用的社群平台其實是YouTube，其次則是臉書。

資策會產業情報研究所（MIC）近日發布台灣社群通訊行為調查，發現台灣人最愛用的前3名社群平台分別是YouTube（72.3%）、Facebook（72.1%）與Instagram（44.7%），其他則有Dcard（17.6%）、Threads（17.5%）與PTT（17.1%）等平台。

資策會產業情報研究所指出，民眾使用這些社群平台最大的原因為觀看娛樂內容，從結果也可以看出不同年齡層愛用的社群平台有所不同，年輕人常用的平台為Instagram、Dcard與Threads，其中18至24歲社群用戶，有高達78%人愛用Instagram；最多人使用的YouTube和Facebook，愛用者年紀則較長，分別以55-65歲（79.9%）、45-54歲（79.4%）常用者的比例最高。

仍有高達8成的台灣人愛用LINE聊天。（示意圖／記者林奇樺攝影）

資策會產業情報研究所也發現，各年齡層愛用的通訊軟體也不同，雖然有89.7%網友經常使用LINE聊天，但LINE以45-65歲常用比例最高，約94%，18-24歲比例最低，為78.9%。而在Facebook Messenger，使用最多的則為18-24歲，達到50%使用率，為全齡之冠。

