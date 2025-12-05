小紅書「至少被封鎖1年」影響300萬用戶 總統府力挺：尊重內政部決策

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

內政部日前宣布，中國社群平台「小紅書」近2年涉入1706件詐騙，且在台無法定代理人配合打詐與溝通，將依「詐欺犯罪危害防治條例」42條規範，至少對小紅書封鎖1年，引起社會強烈反彈。對此，總統府發言人郭雅慧今（5）日表示，總統府支持也尊重內政部的決策。

針對內政部至少對小紅書封鎖1年，郭雅慧今日受訪表示，總統府支持也尊重內政部的決策。

郭雅慧今日受訪表示，其實內政部在第一時間就有跟國人報告跟做說明，主要提到有些詐騙案件沒有辦法配合政府追查，也有一些資安的檢測並沒有合格，總統府尊重內政部的決策，也表達支持。

針對賴清德近日接受《紐約時報》專訪稱，支持台積電或台灣半導體產業到美國、日本、歐洲等國投資，遭在野批批掏空台灣。郭雅慧說，台灣半導體產業佈局全球，其實是去貼近他們的訂單跟企業，對台灣來說，最關鍵的點在於台積電或半導體企業，關鍵技術、決策總部都留在台灣，所以沒有所謂掏空台灣的問題。

郭雅慧強調，台灣國力一直都在根留台灣，其實我們是讓全世界跟台灣綁得更緊，「我們是把一座護國神山變成是一整串的護國山脈」。至於總統賴清德稱願意幫助中國解決經濟問題，遭民眾黨前主席柯文哲批「通匪」，郭雅慧直言「這個情緒性的發言，我就不做評論。」

